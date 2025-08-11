Más Información

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Vivienda económica también escasea en destinos de playa

Vivienda económica también escasea en destinos de playa

Dan de baja a maestro golpeado por alumno en universidad de Hidalgo; institución asegura que vulneró derechos

Dan de baja a maestro golpeado por alumno en universidad de Hidalgo; institución asegura que vulneró derechos

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, , anunció este lunes que se reunió con el consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, después de pedir su dimisión la semana pasada por "conflicto" de intereses.

"Me reuní con el señor Lip-Bu Tan, de , junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La reunión fue muy interesante", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El líder republicano destacó de Tan, que asumió el cargo el pasado marzo, "su éxito y ascenso", que dijo "son una historia increíble".

Lee también

Aseguró que el máximo ejecutivo y los miembros de su gabinete "pasarán tiempo juntos" y le presentarán "propuestas" durante la próxima semana.

Tras la publicación de Trump, las acciones de Intel subían 2% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street.

El pasado jueves, el presidente pidió la dimisión del CEO y lo acusó de "conflicto" de intereses, una noticia que hizo bajar sus acciones cerca del 3%.

El comentario llegó después de que el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, enviara una carta a la junta directiva de Intel preguntando sobre las inversiones de Tan en empresas chinas, ocho de ellas supuestamente ligadas al ala militar del Partido Comunista.

Lee también

El legislador señaló también que una empresa previamente dirigida por el ejecutivo, Cadence Design Systems, se declaró culpable recientemente en un caso penal por la venta ilegal de productos en China, presuntamente bajo su mandato (2009-2021).

En un mensaje a sus empleados, Tan dijo estar dando "datos" al Gobierno de EU, asegurando que estaba en contacto con la Administración de Trump y que contaba con el respaldo de la junta directiva de Intel.

Tan está a cargo de una restructuración en la fabricante de chips estadounidense para hacerla más competitiva en la carrera por la inteligencia artificial (IA) tras años de bajas ventas, y anunció recientemente una reducción de plantilla global del 15%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir