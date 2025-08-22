Más Información
EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump
Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar
Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia
Estos son los 26 perfiles finalistas para liderar la Comisión Nacional de Búsqueda; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum
¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?
El fabricante de semiconductores Intel "aceptó" ceder el 10% de sus acciones al gobierno de Estados Unidos, anunció este viernes el presidente de Donald Trump.
"Dije 'creo que deberían pagarnos el 10% de su empresa'", afirmó Trump a periodistas sobre una reunión que mantuvo la semana pasada con el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan.
"Dije 'creo que sería bueno tener a Estados Unidos como su socio'... han aceptado hacerlo, y creo que es un gran acuerdo para ellos", agregó el presidente.
Lee también Trump se reúne con CEO de Intel tras pedir su dimisión; se reunirán para presentar propuestas de posibles inversiones en EU
sg/mcc