El fabricante de semiconductores Intel "aceptó" ceder el 10% de sus acciones al gobierno de Estados Unidos, anunció este viernes el presidente de Donald Trump.

"Dije 'creo que deberían pagarnos el 10% de su empresa'", afirmó Trump a periodistas sobre una reunión que mantuvo la semana pasada con el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan.

"Dije 'creo que sería bueno tener a Estados Unidos como su socio'... han aceptado hacerlo, y creo que es un gran acuerdo para ellos", agregó el presidente.

Lee también Trump se reúne con CEO de Intel tras pedir su dimisión; se reunirán para presentar propuestas de posibles inversiones en EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc