Departamento de Estado de EU revoca visas a dúo de punk Bob Vylan; acusa discurso de odio en festival Glastonbury

Por medio de redes sociales, el subsecretario del Departamento Estado de Estados Unidos, Christopher Landau dio a conocer la revocación de visas estadounidenses a los integrantes de la banda Bob Vylan.

En su publicación por medio de la red social X, el subsecretario detalló que el documento fue retirado después de que protagonizó un discurso de odio en “cánticos de muerte” durante el festival de Glastonbury.

Por lo que escribió “Los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”.

El dúo de rap punk Bob Vylan instó a la multitud a corear el lema "Palestina, libre, libre" y "muerte, muerte a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", en referencia a la sigla en inglés para designar a las Fuerzas Armadas de Israel. Desde las acusaciones contra O'Hanna, varias actuaciones del grupo en Escocia y Alemania fueron anuladas.

La Policía británica investiga este domingo una serie de cánticos realizados durante los conciertos en el festival de Glastonbury del dúo punk Bob Vylan y el trío irlandés Kneecap, que pedían, entre otras cosas, la "muerte" del Ejército israelí.

El trío de rap Kneecap, conocido por sus declaraciones propalestinas y porque uno de sus miembros está acusado de apoyo a Hezbolá, subió este sábado al escenario del festival de Glastonbury pese a que el primer ministro británico pidió que fuera retirado del cartel.

"Glastonbury, ¡Soy un hombre libre!", dijo Liam O'Hanna, que compareció ante un tribunal a principios de mes acusado de exhibir una bandera de Hezbolá y de haber gritado "¡Arriba Hamas, arriba Hezbolá!", en referencia al grupo islamista palestino durante un concierto en Londres el año pasado.

Mo Chara (L) DJ Provai (C) and Moglai Bap of Irish rap band Kneecap perform at the West Holts stage on the fourth day of the Glastonbury festival at Worthy Farm in the village of Pilton in Somerset, south-west England, on June 28, 2025. Foto: AFP