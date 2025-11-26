Más Información

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los Cuartos de final del Apertura 2025, HOY 26 de noviembre

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

Aplicación del Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias en 2026; prevén incorporar pagos con CoDi y DiMo

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Denunciaron y no las escucharon

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

Lima. El expresidente de , (2018-2020) fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2.3 millones de soles (unos 700 mil dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

La presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Fernanda Ayasta, declaró probado que Vizcarra propuso y recibió un soborno de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto agrícola Lomas de Ilo en 2013.

El juzgado ordenó que la pena se ejecute de inmediato y dispuso también la inhabilitación de Vizcarra por nueve años para ejercer cargos públicos. La fiscalía pedía 15 años de prisión.

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua", señaló el juzgado.

"Es una venganza", dice Vizcarra

Vizcarra, de 62 años, aseguró tras la condena que se trata de una "venganza" de sus rivales políticos y pidió que en las próximas elecciones generales de 2026 se vote por su hermano, que lo reemplazará como candidato presidencial.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", manifestó Vizcarra, todavía desde la sala de audiencias donde se leyó la sentencia.

El expresidente y líder de Perú Primero, que figura entre los primeros lugares en intención de voto para los próximos comicios pese a cargar hasta con tres inhabilitaciones por parte del Congreso y ahora una cuarta de nueve años dictada por este tribunal, mantiene una alta popularidad por haberse enfrentado a las fuerzas conservadoras que dominan el Congreso peruano.

Los partidos políticos que dominan el Parlamento, entre ellos el fujimorismo, es a los que Vizcarra llama el "pacto mafioso" y que lo destituyeron en 2020, tras revelarse los primeros indicios de corrupción durante su periodo como gobernador regional y que el exmandatario interpretó como una venganza por haber clausurado el Congreso en 2019 tras oponerse a sus reformas política y judicial.

Ante la posibilidad que se produjera la sentencia de este miércoles, Vizcarra había prescindido de ser candidato presidencial de su partido y puso en su lugar a su hermano Mario, quien será el que se postule a la Presidencia con la misión de reivindicar políticamente al ex jefe de Estado hoy condenado.

Vizcarra, vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En 2019 disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado Parlamento lo destituyó en noviembre de 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos. En ese contexto y en medio de los embates de la pandemia de covid, Perú tuvo tres presidentes en un lapso de cinco días.

