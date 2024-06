Bari.- Entre los representantes del Sur Global invitados a la cumbre del G-7, los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Argentina, Javier Milei, mantuvieron una discreta distancia en la primera agenda internacional compartida por los líderes de los dos mayores países sudamericanos. Se espera que Lula y Milei regresen de Europa sin una audiencia personal entre ellos.

Este viernes por la mañana, los dos presidentes participaron en la sesión sobre Inteligencia Artificial (IA) y Energía, la misma en la que el papa Francisco se pronunció a favor de prohibir las “armas autónomas letales”.

Fotografiados con otros líderes mundiales, Lula y Milei no posaron juntos para las fotos. Durante la audiencia a la que asistieron, estuvieron separados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se sentó junto a Milei, y los el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el rey de Jordania, Abdallah II, y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune.

La prensa italiana especuló con un posible primer encuentro entre Lula y Milei en el país antes de que comenzara el acto. Según fuentes italianas, el encuentro era una expectativa personal de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La Cancillería brasileña declaró a la agencia de noticias francesa AFP que “no hubo ningún pedido” de la Argentina para un encuentro bilateral.

Sin sintonía

Lula y Milei evitaron el acercamiento, mientras sus gobiernos mantienen una relación institucional y diplomática de alto nivel entre dos importantes socios regionales. Durante las elecciones argentinas, el entorno de Lula expresó su apoyo directo al candidato perdedor en el balotaje, Sergio Massa, mientras que Milei mantuvo contacto directo con el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

En la toma de posesión del presidente argentino, el 10 de diciembre pasado, Lula no viajó a Buenos Aires.

Lula y Milei fueron invitados por los líderes occidentales como parte del diálogo con el Sur Global, que en términos generales incluye América Latina, África y gran parte de Medio Oriente y Asia. Meloni afirmó que las invitaciones a líderes de fuera del bloque tenían como objetivo “reforzar el diálogo con las naciones” del Sur Global.

En una nota de The New York Times, los analistas Steven Erlanger y Mark Landler afirmaron que el hecho de centrarse en líderes no occidentales, mencionando nominalmente al primer ministro indio, Narendra Modi, y a Lula, era un “reconocimiento de que Occidente es menos dominante demográfica y económicamente en el mundo que en el pasado”.

