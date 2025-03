Congresistas estadounidenses presentaron una resolución contra una acción militar de Estados Unidos en México. Los representantes Joaquín Castro, "el demócrata de mayor rango en el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, el congresista Jesús “Chuy” García y Nydia Velázquez encabezaron la presentación de una resolución junto a casi dos docenas de miembros del Congreso que reafirman el compromiso de Estados Unidos de respetar la soberanía de México".

Condenaron "cualquier llamado a una acción militar estadounidense en México sin la autorización del Congreso estadounidense y el consentimiento del gobierno mexicano. La presentación (...) se produce tras un aumento de la retórica beligerante sobre México por parte de Trump y de funcionarios de alto rango dentro de su administración".

“Los estadounidenses ya han visto suficiente guerra interminable. La amenaza de la administración Trump de una acción militar contra México es peligrosa y nos llevará por un camino oscuro”, dijo el congresista Joaquín Castro. “México es un aliado firme de Estados Unidos y un socio clave en nuestros esfuerzos por detener el narcotráfico y gestionar la migración. El conflicto entre nuestros países sería mortal para las comunidades fronterizas y devastador para cientos de miles de texanos que se ganan la vida con el comercio transfronterizo legítimo. Esta resolución tiene como objetivo enviar un mensaje claro de que el Congreso respeta la soberanía de México y no tolerará llamados peligrosos a la guerra en nuestra frontera sur”.

“En un momento en que el presidente Trump y sus cómplices intentan fabricar un pretexto para atacar a México, es más importante que nunca enviar el mensaje de que el Congreso respeta la soberanía de México y rechaza las intervenciones armadas como una posible solución a los desafíos que enfrentan nuestros dos países”, dijo el congresista Jesús “Chuy” García. “Invadir México sería una receta peligrosa para la desestabilización y el caos que permitiría a los cárteles prosperar y desplazar a un gran número de personas, obligándolas a migrar”.

“México es nuestro aliado y uno de nuestros principales socios comerciales; amenazar su soberanía es imprudente y socava una relación vital. Esta resolución lo deja claro: los demócratas no tolerarán la peligrosa fanfarronería de Trump. Una acción militar unilateral contra México no solo violaría nuestra Constitución, sino que pondría en peligro a los militares estadounidenses y desestabilizaría nuestra región”, dijo el congresista Gregory W. Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La resolución cuenta con el respaldo del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro Brennan para la Justicia, el Centro de Política Económica e Investigación, el Centro de Política Internacional, el Centro para las Víctimas de la Tortura, el Consejo para un Mundo Habitable, Demand Progress, Foreign Policy for America, el Comité de los Amigos sobre Legislación Nacional, Peace Action, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y Win Without War.

“La Resolución No a la Guerra con México ofrece un mensaje claro y fundamental: el presidente de Estados Unidos no puede ordenar ataques aéreos ni redadas contra los cárteles de la droga mexicanos sin la autorización específica del Congreso. La Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la autoridad para determinar cuándo, dónde y contra quién va la nación a la guerra”, dijo Katherine Yon Ebright, asesora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia.

La resolución está copatrocinada por los representantes Gregory W. Meeks, Nanette Barragán, Alexandria Ocasio-Cortez, Greg Casar, Ro Khanna, Sydney Kamlager-Dove, Juan Vargas, Jim McGovern, Norma Torres, Jonathan Jackson, Ilhan Omar, Dina Titus, Jimmy Gomez, André Carson, Linda Sánchez, Raúl Grijalva, Sara Jacobs, Sheila Cherfilus-McCormick, Eleanor Holmes-Norton, Jan Schakowsky y Rashida Tlaib.

aov/bmc