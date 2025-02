Programa secreto de drones de EU ayudó a capturar a jefes de cárteles mexicanos, reporta WSJ

Un programa secreto de drones de Estados Unidos ayudó a capturar a jefes de cárteles mexicanos, incluidos Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de sus hijos y otros traficantes, según reportó el medio The Wall Street Journal.

De acuerdo con el reporte, que menciona a funcionarios estadounidenses y mexicanos, "Estados Unidos ha hecho volar en secreto drones desarmados desde aeródromos mexicanos para espiar a los cárteles de la droga".

"Los vuelos, operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) bajo pedido del ejército mexicano, también han proporcionado información vital para grandes incautaciones de drogas, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios, según el medio, detallaron que "usando cámaras que pueden capturar una matrícula desde 20 mil pies de altura (6,096 metros), los drones transmiten videos de vigilancia sobre las operaciones de contrabando de los cárteles y trazan un mapa de los laboratorios clandestinos a las autoridades de ambos lados de la frontera".

El Ejército mexicano ha detenido a narcotraficantes gracias a la inteligencia compartida por los polémicos drones y otros vuelos de inteligencia de Estados Unidos para vigilar al crimen organizado en México, reveló el martes el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla.

“Inclusive, hablando de los últimos detenidos en Culiacán (capital del estado de Sinaloa), es producto de esos trabajos de inteligencia. Ahora, cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo o la información que tiene México", informó Trevilla en la conferencia diaria del Gobierno.

Aun así, el secretario de la Defensa sostuvo que "no hay un indicio" de espionaje en los drones no tripulados reportaron la semana pasada medios como CNN y The New York Times como parte de las acciones del Gobierno de Donald Trump para vigilar a los carteles mexicanos, a los que ha declarado agrupaciones terroristas.

*Con información de EFE

