Donald Trump, presidente de Estados Unidos, respondió en una larga entrevista con The Spectator que recomendaría investigar a los políticos mexicanos, que se han beneficiado del tráfico de personas y de fentanilo.

Ben Domenech, editor general de The Spectator World, le cuestionó: "¿Van a pedir cuentas a muchos de esos políticos corruptos que se beneficiaron del tráfico de personas y del fentanilo?".

El mandatario estadounidense respondió que "lo hicieron". Domenech sigue: "¿Incluyendo a los principales mexicanos?", ante lo que Trump dijo: "Bueno, sin duda… Recomendaría que se les eche un vistazo. Seguro que le tocará a Pam Bondi, que es excelente en lo que hace. Pero ha habido tantos".

En la entrevista Domenech le recuerda al mandatario su orden por la que declara terroristas a los cárteles y el mandatario indica que "eso son".

Domenech indicó que "obviamente, eso desencadena un montón de cosas en términos de perseguir sus activos, etcétera", y Trump respondió: "Correcto".

Donald Trump, presidente de EU. Foto: EFE

¿Acción militar en México por parte de EU?

Durante la entrevista Trump no respondió sobre si consideraría una acción militar en México: "Me encantaría decírtelo. Sabes, es muy interesante. A veces te hacen una pregunta así y quieres dar una respuesta porque no quieres que alguien salga y diga... pero si das la respuesta, es un desastre. Si das una respuesta veraz".

Domenech insistió: "Siempre me recuerda al sketch de SNL donde una persona dice, en la Guerra del Golfo, “¿Dónde están tus tanques? ¿Y puedo ir a verlos?", ante lo que Trump mencionó: "Exactamente".

México entrega a EU 29 narcos, incluido Caro Quintero

El jueves, EU confirmó que las 29 personas acusadas de narcotráfico que fueron entregados por México ya están bajo su custodia, de acuerdo con un comunicado de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

Entre los extraditados se encuentra Rafael Caro Quintero, capo del Cartel de Guadalajara, así como los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, destacó la entrega de Rafael Caro Quintero y otros 28 reos acusados de narcotráfico a Estados Unidos, y dijo que "la administración Trump está declarando a estos matones como terroristas, porque eso son, y exigiendo justicia para el pueblo estadounidense".

