BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano trabaja en robustecer los esquemas de seguridad de miembros de la oposición y precandidatos presidenciales tras el ataque a tiros en un mitín contra el también aspirante Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en un hospital desde el sábado.

El ministro del Interior, Armado Benedetti, aseguró el jueves a la prensa que asignarán un policía de alto rango para que sirva de enlace directo con los miembros de la oposición, especialmente del partido Centro Democrático al que pertenece Uribe Turbay.

También revisarán el esquema de seguridad asignado a los opositores y precandidatos presidenciales para, de manera individual, evaluar su nivel de riesgo y robustecer su seguridad.

“Esta iniciativa de seguridad implica que haya personas adicionales (en el esquema de seguridad), lo que les va a permitir tener tranquilidad alrededor de sus desplazamientos", explicó el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana.

El senador y precandidato daba un discurso de campaña el sábado en un parque ubicado en el occidente de Bogotá a plena luz del día, cuando fue atacado a tiros por la espalda y herido en la cabeza. El político fue intervenido quirúrgicamente y su estado es crítico, aunque hay “indicios de mejoría neurológica”, según la Clínica Fundación Santa Fe donde se encuentra hospitalizado.

El ataque a Uribe Turbay, opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, ocurre a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026 y ha generado preocupación por la seguridad de los demás precandidatos. Algunos cancelaron sus eventos de campaña de manera preventiva, en un país con un pasado violento en el que cárteles del narcotráfico asesinaban a candidatos presidenciales y otras figuras de alto perfil.

Personas encienden velas durante una protesta contra la violencia y a favor de la paz en Medellín, Colombia, el 8 de junio de 2025/ Foto: Jaime Saldarriaga / AFP

Ataque a Miguel Uribe: autoridades investigan causas de la agresión

Las autoridades investigan el móvil del ataque a Uribe Turbay y consideran dentro de sus hipótesis que se trate de un intento de atacar a miembros de la oposición, una retaliación de grupos armados ilegales o un intento de desestabilizar al gobierno.

“En mi caso particular, de nada vale el reforzamiento de esquemas de seguridad si no se mejoran sustancialmente las condiciones de seguridad de todo el país”, dijo a The Associated Press Hernán Cadavid, representante a la Cámara de Representante por el Centro Democrático.

Cadavid considera que ha aumentado la inseguridad en Colombia, especialmente la incidencia que tienen grupos ilegales con los que el gobierno ha intentado abrir negociaciones de paz.

“Si se llegara a confirmar la tesis de que fueron grupos disidentes de las FARC o, en cualquier caso, grupos armados al margen de la ley, pues evidentemente han sido todos beneficiados en el actual gobierno con medidas que les han permitido el fortalecimiento”, explicó Cadavid.

El único detenido por el ataque es un adolescente de 15 años señalado de presuntamente disparar contra el político y emprender la huida. El menor rechazó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas imputados por la fiscalía y permanece recluido bajo condiciones especiales por ser menor de edad.

La víspera, Noticias Caracol divulgó grabaciones de cámaras de seguridad del sector del ataque que muestran la interacción del menor con al menos cinco personas en esa zona que, presuntamente, serían sus cómplices.

El abogado Víctor Mosquera, defensor de Uribe Turbay, informó el jueves en un comunicado que de manera independiente están recaudando pruebas con investigadores privados que están entregando a la fiscalía para acelerar la investigación. Aseguran tener entrevistas con testigos, correos electrónicos, más de 200 videos y mil 500 fotografías.

El presidente Petro ha pedido a la fiscalía que permita que una comisión judicial independiente de las Naciones Unidas ayude a investigar el atentado contra Uribe Turbay, así como otros líderes políticos asesinados en décadas recientes.

