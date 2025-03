Colombia no podrá "contener" el narcotráfico si Estados Unidos descertifica su lucha antidrogas, una posibilidad ante el incremento de la producción de cocaína y los narcocultivos en el país, aseguró el ministro de Defensa a la AFP.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidirá en septiembre si Colombia deja de ser un aliado antidrogas. Si eso "ocurre pues simplemente nosotros perdemos la capacidad de contener esa amenaza (...) va en contra de los intereses de Estados Unidos porque llegaría más cocaína y no sería más fuerte, no sería más próspero y no sería más seguro", dijo el ministro, Pedro Sánchez.

mgm