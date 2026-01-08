Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Tren Interoceánico: Sheinbaum pide celeridad a FGR tras descarrilamiento; no es necesario que víctimas se acerquen a abogados, insiste

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

China denuncia incautación de petrolero ruso; defiende cooperación energética con Moscú

Captura de Nicolás Maduro en Venezuela: ¿Qué es "Pizza Index", la curiosa teoría que “predice” un operativo militar inminente de EU?

China denunció este jueves la incautación por parte de de un petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, al tiempo que defendió la legitimidad de su cooperación energética con frente a las sanciones de Washington.

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning sostuvo hoy que la "incautación arbitraria" de de otros países en alta mar "contraviene seriamente el derecho internacional" y vulnera los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas.

Beijing reiteró además su rechazo a las sanciones "que carecen de base en el derecho internacional" y que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las declaraciones se producen después de que la Guardia Costera estadounidense interceptara en el Atlántico Norte al petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, vinculado al transporte de crudo venezolano y que, según Washington, habría incurrido en violaciones del régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos.

Imagen compartida en X por el Mando Europeo Estadounidense que muestra el petrolero Bella 1, que fue confiscado en el Atlántico. FOTO: AFP
Operación de EU es una "interceptación ilegal", acusa Moscú

Moscú calificó la operación de "interceptación ilegal" y exigió un trato "humano y digno" para la tripulación del buque.

Preguntada también por informaciones que apuntan a un posible endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia, con advertencias dirigidas a empresas de países como China, India o Brasil, Mao Ning subrayó que Beijing "siempre se ha opuesto" a este tipo de medidas.

En ese sentido, recalcó que la cooperación económica, comercial y energética entre China y Rusia es "normal" y "no está dirigida contra terceros", por lo que, añadió, "no debería ser interferida ni afectada".

La incautación del petrolero se enmarca en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre las exportaciones de crudo ruso y venezolano, después de que Washington anunciara en los últimos días nuevas medidas para requisar buques vinculados al comercio de petróleo de Venezuela y controlar de forma indefinida la venta de crudo del país sudamericano.

El Marinera, según informaciones de medios estadounidenses, había intentado previamente llegar a aguas venezolanas para cargar petróleo antes de ser interceptado en el Atlántico Norte, en lo que EU considera parte de su ofensiva contra la denominada "flota fantasma" que transporta crudo al margen de las sanciones occidentales, un escenario que ha generado fricciones diplomáticas con Moscú y, ahora, también con Beijing.

Venezuela agradece a China

El gobierno de Venezuela agradeció este miércoles a China por su "firme posición" de rechazo a lo que consideró "la violación" del derecho internacional y de la soberanía venezolana, tras el ataque militar de Estados Unidos en el país sudamericano.

En un mensaje publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil, expresó "su más profundo agradecimiento" por la postura china que, a su juicio, rechazó "la politización e instrumentalización de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países".

En este sentido, dijo que esta "politización" se ha usado para "desprestigiar" al Gobierno chavista y, agregó, esto "ha allanado el camino para la ilegal agresión militar contra Venezuela".

"El pueblo venezolano reafirma su compromiso con la soberanía política, territorial y sobre sus recursos naturales", añadió.

