Londres.- Es posible que nunca se expliquen por completo las razones que llevaron a la enfermera Lucy Letby a matar e intentar matar entre 2015 y 2016 a bebés en el hospital donde trabajaba. Pero durante el juicio de 10 meses la fiscalía les dio a los jurados, que este viernes la declararon culpable, una serie de posibles motivos de la enfermera en el tribunal de Manchester.

Según el diario The Guardian, el fiscal Nick Johnson KC sugirió que Letby, una enfermera de Neonatología, disfrutaba “jugar a ser Dios” al dañar a los bebés y luego ser la primera en alertar a sus colegas sobre el empeoramiento de la salud.

También hizo comentarios que la fiscalía describió como “presagios de desastre” a medida que algunas de sus víctimas se deterioraban. Después de su último asesinato en junio de 2016, les dijo a los médicos: “Él no saldrá vivo de aquí, ¿verdad?”. El niño trillizo de pocos días de vida murió poco después. Letby, que entonces tenía 25 años, había hecho comentarios similares en dos asesinatos anteriores.

Johnson le dijo al jurado: “Ella sabía lo que iba a pasar. Estaba controlando las cosas, disfrutaba de lo que estaba pasando, predecía cosas que sabía que iban a suceder. En efecto, ella estaba jugando a ser Dios”.

En más de una ocasión, los padres y enfermeras describieron que Letby actuó de manera inusual cuando los bebés decayeron repentinamente. Cuando la niña conocido como Bebé 1 murió después de repetidos ataques de Letby, los padres de la niña le dijeron a la policía que recordaban a la enfermera “sonriendo y hablando sobre cómo estuvo presente en el primer baño [de Bebé 1] y cuánto le había gustado”.

Johnson le sugirió a Letby que estaba “entusiasmándose con lo que estaba viendo, el dolor y la desesperación, en esa habitación”. Ella respondió al prestar declaración: “Absolutamente no, no”.

Letby también hizo búsquedas en Facebook sobre las familias de sus víctimas. A menudo buscaba a varios de ellos con minutos de diferencia, aparentemente yendo uno por uno en busca de dolor, dijo la fiscalía. Hacía las búsquedas en los aniversarios de la muerte de sus bebés e incluso el día de Navidad. Como evidencia, la enfermera dijo que buscaría a todo tipo de personas, no solo a los padres de los bebés en la unidad.

La relación secreta con un médico

La Fiscalía afirmó que Letby tenía una relación secreta con un médico casado, que trabajaba en el hospital Countess of Chester y no puede ser identificado por razones legales, aunque la enfermera lo negó repetidamente.

Los mensajes de texto que se mostraron al tribunal revelaron que la pareja se enviaba mensajes regularmente, intercambiaban emojis de corazones de amor y se encontraron varias veces fuera del trabajo, también en un viaje de un día a Londres, incluso después de que sacaron a Letby de la unidad neonatal en julio de 2016.

La relación fue definida como significativa: él era uno de los médicos que eran convocados cuando los bebés se deterioraban repentinamente. Aparentemente, ella también hacía daño a los bebés para obtener la “atención personal” del médico, aunque Letby lo negó.

Como enfermera calificada, Letby podía atender a los bebés más enfermos en la unidad de Neonatología. Al prestar declaración en el juicio, estuvo de acuerdo en que encontraba menos estimulante su trabajo cuando se la asignaba a bebés que no necesitaban tanta atención médica.

Lo más cercano que tuvo la fiscalía a una confesión fue unas notas autoadhesivas escritas a mano que se encontraron en el bolso de Letby después de su arresto en julio de 2018. En una, ella había escrito: “Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena como para que me importe por ellos”, y “YO SOY MALA, YO HICE ESTO”. También escribió: “Nunca tendré hijos ni me casaré. Nunca sabré lo que es tener una familia”.

Letby le dijo al jurado que las notas eran solo divagaciones de alguien con angustia mental, las escribió después de que la suspendieran del trabajo en espera de una investigación sobre las muertes, y que los documentos también contenían muchas afirmaciones sobre su inocencia.

Lo que está claro es que los documentos dieron a los agentes de policía la primera visión real de la mente de la enfermera asesina serial. Sin embargo, estos documentos no fueron aceptados en la corte como prueba definitiva de sus motivaciones.

