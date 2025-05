El propietario de la casa donde pasó la infancia Robert Francis Prevost, el papa León XIV, en los suburbios de Chicago, aumentó su precio después de enterarse de que el nuevo líder mundial de la Iglesia Católica alguna vez vivió ahí.

“[El agente inmobiliario] me llamó y me dijo: 'Oye, el Papa vivía en tu casa'. Le dije: 'Deja de bromear'”, dijo Pawel Radzik, un inversor inmobiliario que estaba dispuesto a vender la casa por unos 200 mil dólares antes de darse cuenta de que ahora era una mina de oro, reportó el medio The New York Post.

"Me lo voy a quedar por ahora", dijo Radzik. "Estoy emocionado... Tengo suerte de tenerla".

Su agente inmobiliario, Steve Budzik, dijo al medio: “Es como un billete de lotería ganador”.

"¿Cuáles son las posibilidades?"

La pequeña casa de ladrillo en Dolton, Illinois, fue el hogar de algunos traficantes de drogas durante aproximadamente un año, entre 2017 y 2018, después de que la familia del Papa la vendiera, según los vecinos.

Luego, Radzik la compró el año pasado, la arregló y la puso a la venta hace más de tres meses.

Después de enterarse de las ahora famosas raíces el jueves por la noche, Radzik, de 36 años, está aumentando el precio antes de volver a ponerla en el mercado o incluso convertirla potencialmente en un museo u otro monumento histórico.

Radzik, quien se mudó de Polonia en 2006, dijo que estaba en una cita médica con su esposa embarazada cuando su agente de bienes raíces lo llamó con la sorprendente noticia de la procedencia de su propiedad.

El dueño de la casa, un padre de dos hijos que se apresuró a señalar que él y su esposa no llamarán Leo a su tercer hijo que pronto nacerá, un niño, dijo que la casa había sido esencialmente destripada para su reventa.

Lo único que todavía se conserva original son las paredes”, dijo.

“Todo lo demás fue reemplazado”.

“Estaba en venta por 200 [mil dólares], pero de ninguna manera lo va a vender por 200 con todo el valor que tiene ahora”, dijo Budzik. “Seguro que a alguien le pasa lo mismo: lo hará para las visitas guiadas”.

