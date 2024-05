La Policía de Perú detuvo, y luego liberó, a un hombre que se disfrazaba de colegiala y que es señalado por padres de familia de presunto acoso.

El sujeto fue identificado como Julio Chávez Valverde, de 38 años, y quien reconoció que solía disfrazarse de estudiante de un colegio emblemático de la ciudad peruana de Trujillo, informó Radio Programas del Perú (RPP).

De acuerdo con este medio, y el diario Correo, en su declaración, el acusado dijo que se siente “niña”, que se llama “Mía” y que le gusta salir vestida de colegiala a recorrer algunas zonas de Trujillo. José Luis Rebaza, mayor de la policía y comisario de Buenos Aires, señaló que el acusado dijo que disfrazarse de estudiante era su “fetiche”; sin embargo, el hombre negó haber acosado a jovencitas.

Según Correo, fue la madre de una alumna del colegio la que denunció que, en días pasados, Chávez, disfrazado de estudiante, le solicitó una selfie a su hija cuando ella iba a entrar a la escuela.

Al parecer, otros padres se quejaron también, por lo que se alertó a la policía.

No obstante, Rebaza dijo a la emisora RPP que no existe denuncia formal contra Chávez, por lo que fue puesto en libertad. “No está enmarcado dentro de algún tipo de delito. Hay que ser claro con esto. Solo es una persona que estaba vestida con características de un uniforme de colegiala. Las personas que alertaron este caso indicaron que esta persona se tomaría fotos con las menores de edad. Sin embargo, en este momento, él no tiene ninguna conducta punible”, explicó. El acusado “no tiene antecedentes, no tiene requisitorias”, añadió.

Rebaza subrayó que esto no significa que si Chávez delinquió, quedará impune. “Sí hay una investigación”, dijo a Correo. “Lo más importante es que está plenamente identificado, y también instamos a la población a que no se quede callada”.

No es la primera vez que algo así ocurre en Perú. En abril de 2023 fue detenido en la ciudad de Huancayo Walter Solís Calero, de 42 años, quien se disfrazaba de estudiante para ingresar al colegio de mujeres Rosa de América, donde se metía al baño de niñas para grabarlas. La subdirectora de la escuela lo vio salir del baño y lo denunció a las autoridades. En el celular del detenido se hallaron fotos y videos de menores, y en su casa se encontraron uniformes de diversas escuelas.

