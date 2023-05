Durante años, miles de migrantes mexicanos ha visto a Canadá como una tierra de oportunidades. Sin embargo, los trabajadores extranjeros están en riesgo considerable de trata laboral, y de condiciones de trabajo inseguras que los exponen entornos de explotación. En un esfuerzo por empoderar a estos trabajadores y terminar con todo tipo de tráfico humano en Canadá, The Canadian Centre To End Human Trafficking (el Centro canadiense para erradicar el tráfico de personas) estableció en 2019 la Línea directa canadiense contra la trata de personas, un recurso confidencial para conectar a víctimas y sobrevivientes con servicios de ayuda y apoyo en todo en ese país.

Foto cortesía: Canadian Centre To End Human Trafficking

De hecho, una investigación realizada por el Canadian Centre to End Human Trafficking, encontró que, si bien la trata laboral existe en Canadá, más la mitad de los canadienses (55%) no creen o no saben, que es un problema significativo en el país, empeorando el problema. Esta falta de conciencia sobre el problema está contribuyendo a la explotación de trabajadores extranjeros en Canadá. Incluso, el 85% de los canadienses cree que los trabajadores migrantes viajan a Canadá para disfrutar de mejores condiciones de vida y de trabajo*.

La realidad es muy diferente, los migrantes mexicanos aportan al país mano de obra esencial que alimenta la economía canadiense. Y aunque muchos tienes experiencias positivas, hay una proporción creciente que enfrenta falsas promesas, mentiras, intimidación e incluso abusos. Sumado a esto, el miedo a ser deportados y un conocimiento limitado de sus derechos laborales limita sus posibilidades de denunciar situaciones de abuso y explotación.

Foto cortesía: Canadian Centre To End Human Trafficking

“Estos trabajadores no suelen tener conocimiento de que tienen derechos. Muchos se sienten amenazados y aislados, por lo que se ven forzados a simplemente obedecer. Sabemos que los canadienses quieren ayudar — el 93% de los canadienses apoya el trato justo de los trabajadores migrantes — pero también sabemos que el 85% no sabe cómo hacer la diferencia. Poder identificar la trata laboral es el primer paso para detenerla”, dice Julia Drydyk, directora ejecutiva del Canadian Centre to End Human Trafficking.

Apoyo a migrantes en situación de trata laboral

De acuerdo con el Gobierno de Canadá, “la trata laboral es una forma de trata de seres humanos que puede darse en distintos sectores. Consiste en reclutar, trasladar o retener a las víctimas para coaccionarlas a realizar cualquier tipo de trabajo”.

Por ello, el Centro está lanzando una campaña educativa dirigida a trabajadores migrantes. Esta iniciativa ayudará a los trabajadores migrantes a conocer sus derechos y encontrar ayuda a través de la Línea directa canadiense contra la trata de personas llamando al-833-900-1010.

Y aunque la campaña del Canadian Centre to End Human Trafficking se enfoca en el abuso laboral y la explotación de trabajadores en el sector de la agricultura, el tráfico laboral también es prevalente en sectores que emplean a trabajadores con salarios bajos como, los cuidados domésticos, la hostelería o la construcción, por mencionar algunos.

Foto cortesía: Canadian Centre To End Human Trafficking

La investigación del The Canadian Centre To End Human Trafficking indica que un hecho que resulta preocupante: muchos canadienses no se dan cuenta de que la seguridad alimentaria del país recae en manos de trabajadores migrantes, por lo que es esencial apoyar esta mano de obra vital.

Es por eso que The Canadian Centre To End Human Trafficking opera la línea directa canadiense contra la trata de personas, para ayudar a víctimas, sobrevivientes y personas en riesgo para que puedan acceder a servicios vitales. Esta línea emplea trabajadores preparados y entrenados en tratar casos de forma personal y es independiente de autoridades de ley y agencias gubernamentales. Además, es un servicio confidencial y multilingüe disponible en más de 200 idiomas, 24 horas al día, los 7 días a la semana.

¿Cómo hacer la diferencia y dar una solución?

Entre las soluciones que trabaja The Canadian Centre To End Human Trafficking para frenar la trata laboral Canadá son la educación y reconocimiento de señales para evitar que las personas trabajen bajo amenaza, violencia, discriminación y condiciones de riesgo.

Algunas de las señales incluyen que un empleador reduzca o retenga salarios, amenazas de violencia o deportación si los trabajadores hablan o defienden sus derechos, decomiso de pasaportes u otra documentación legal. Reconocer estas señales es clave antes de que los mexicanos viajen a Canadá, para así conocer sus derechos y saber cómo defenderlos.

Foto cortesía: Canadian Centre To End Human Trafficking

La línea cuenta con protocolos especializados con servicios comunitarios en todo Canadá. Además, está asociada con más de 900 proveedores de servicios en todo el país, permitiendo a su personal poner en contacto a quienes llaman, con expertos y servicios localizados que cubran necesidades específicas como clínicas jurídicas, redes de derechos de migrantes, y servicios sociales para vivienda, comida, ropa, etc. El cambio puede comenzar con una llamada.

La línea directa también puede ofrecer referencias adicionales a socios en sus comunidades, equipados para cubrir necesidades básicas de vivienda, alimentos, ropa, etc. El cambio puede comenzar con una llamada.

Conozca más sobre la sobre la Línea directa canadiense contra la trata de personas del Centro visitando www.canadianhumantraffickinghotline.ca. Si usted, o alguien que conoce está en riesgo, llame al 1-833-900-1010 desde Canadá o cualquier ciudad de México**, o escriba vía chat en la página del Centro.

Fuentes:

1 https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights/temporary-immigration-policies-temporary-foreign-worker-program-spanish.html

*Metodología de encuestas: Adultos canadienses encuestados (n=1514). En el campo: Enero 24 a 26 de 2023 Margen de error: +/- 2.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. La muestra se equilibró y se ponderó en función de la edad, el sexo, la región y la educación.

**Las llamadas desde México pueden tener costos de larga distancia internacional.