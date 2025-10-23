TORONTO — El gobierno canadiense ordenó límites a la cantidad de vehículos que Stellantis y GM pueden importar sin aranceles después de que las dos compañías automotrices pusieron fin a parte de su producción en Canadá, informó un funcionario del gobierno el jueves.

El funcionario indicó que las empresas ya no serán elegibles para obtener la exención completa de los aranceles de represalia canadienses sobre automóviles y autopartes. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir el tema públicamente.

Stellantis anunció a principios de este mes que trasladaría la producción planeada de su Jeep Compass de Canadá a Estados Unidos. Además, General Motors anunció esta semana que pondrá fin a la producción de furgonetas eléctricas BrightDrop en Ontario.

El presidente Donald Trump ha instado a las tres grandes automotrices estadounidenses a trasladar su producción a Estados Unidos.

El temor se ha extendido en Ontario sobre lo que sucederá con el sector automotriz de Canadá. Los automóviles son la segunda mayor exportación de Canadá y el primer ministro Mark Carney ha señalado que el sector da trabajo directo a 125.000 canadienses y a cerca de 500 mil más en industrias relacionadas.

Mark Carney, primer ministro canadiense, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su encuentro en la Oficina Oval en Washington. El mandatario de la Unión Americana bromeó al comienzo de sus declaraciones sobre una “fusión” entre ambos países. Foto: Shawn Thew / EFE

En abril pasado, el gobierno impuso aranceles de represalia a ciertos productos estadounidenses, pero hizo excepciones para que algunas compañías automotrices trajeran un número específico de vehículos al país, medida conocida como cuota de exención.

Ottawa dijo que el acceso a esta cuota libre de aranceles venía con condiciones, incluido el requerimiento para que cada empresa mantuviera empleos e inversiones en Canadá, y ambas compañías han anunciado recortes en las últimas semanas.

Ottawa reducirá la cuota de exención para General Motors en 24% y para Stellantis en 50%.

Las tensiones entre los vecinos y antiguos aliados se han aliviado ligeramente en los últimos meses mientras Carney intenta concretar un acuerdo comercial con Trump, pero los aranceles están pasando factura, particularmente en los sectores de aluminio, acero, automotriz y madera.

