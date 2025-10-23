Más Información

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Billboard Latin Music Awards 2025: sigue aquí el EN VIVO de la alfombra roja

Billboard Latin Music Awards 2025: sigue aquí el EN VIVO de la alfombra roja

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

¿Qué es Compas? La planta automotriz de Aguascalientes que anunció su cierre

¿Qué es Compas? La planta automotriz de Aguascalientes que anunció su cierre

Derrame de combustible en Río Pantepec, Veracruz está controlado, asegura Marina; recolectan 345 mil litros de hidrocarburos

Derrame de combustible en Río Pantepec, Veracruz está controlado, asegura Marina; recolectan 345 mil litros de hidrocarburos

En medio de exigencias de justicia, despiden al pequeño Anuel, quien murió tras caerle una estructura dentro de su escuela en Coahuila

En medio de exigencias de justicia, despiden al pequeño Anuel, quien murió tras caerle una estructura dentro de su escuela en Coahuila

Detienen a una persona por caso de Anuel, niño que murió tras desplome de estructura del programa "La Escuela es Nuestra"

Detienen a una persona por caso de Anuel, niño que murió tras desplome de estructura del programa "La Escuela es Nuestra"

TORONTO — El gobierno canadiense ordenó límites a la cantidad de vehículos que y GM pueden importar sin aranceles después de que las dos compañías automotrices pusieron fin a parte de su producción en Canadá, informó un funcionario del gobierno el jueves.

El funcionario indicó que las empresas ya no serán elegibles para obtener la exención completa de los de represalia canadienses sobre automóviles y autopartes. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir el tema públicamente.

Stellantis anunció a principios de este mes que trasladaría la producción planeada de su Jeep Compass de Canadá a Estados Unidos. Además, General Motors anunció esta semana que pondrá fin a la producción de furgonetas eléctricas BrightDrop en Ontario.

Lee también

El presidente Donald Trump ha instado a las tres grandes automotrices estadounidenses a trasladar su producción a Estados Unidos.

El temor se ha extendido en Ontario sobre lo que sucederá con el sector automotriz de Canadá. Los automóviles son la segunda mayor exportación de Canadá y el primer ministro Mark Carney ha señalado que el sector da trabajo directo a 125.000 canadienses y a cerca de 500 mil más en industrias relacionadas.

Mark Carney, primer ministro canadiense, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su encuentro en la Oficina Oval en Washington. El mandatario de la Unión Americana bromeó al comienzo de sus declaraciones sobre una “fusión” entre ambos países. Foto: Shawn Thew / EFE
Mark Carney, primer ministro canadiense, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su encuentro en la Oficina Oval en Washington. El mandatario de la Unión Americana bromeó al comienzo de sus declaraciones sobre una “fusión” entre ambos países. Foto: Shawn Thew / EFE

En abril pasado, el gobierno impuso aranceles de represalia a ciertos productos estadounidenses, pero hizo excepciones para que algunas compañías automotrices trajeran un número específico de vehículos al país, medida conocida como cuota de exención.

Ottawa dijo que el acceso a esta cuota libre de aranceles venía con condiciones, incluido el requerimiento para que cada empresa mantuviera empleos e inversiones en Canadá, y ambas compañías han anunciado recortes en las últimas semanas.

Lee también

Ottawa reducirá la cuota de exención para General Motors en 24% y para Stellantis en 50%.

Las tensiones entre los vecinos y antiguos aliados se han aliviado ligeramente en los últimos meses mientras Carney intenta concretar un acuerdo comercial con Trump, pero los aranceles están pasando factura, particularmente en los sectores de aluminio, acero, automotriz y madera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿Cuándo pagan el último depósito ¿Darán aguinaldo Esto se sabe. Foto: Canva / Banco del Bienestar / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar: ¿Cuándo pagan el último depósito? ¿Darán aguinaldo? Esto se sabe

IMSS da buenas noticias: pensionados que recibirán aumento del 15% en 2025. Foto: Adobe / IMSS

IMSS da buenas noticias: pensionados que recibirán aumento del 15% en 2025

Trabajo en Canadá Foto: iStock

Buscan jornaleros agrícolas en Canadá y sólo piden secundaria: Aquí el salario y requisitos

Cambio de horario invierno 2025 México y Estados Unidos. ¿Se adelanta o se atrasa? Estados donde aplica. Foto: CANVA

Cambio de horario invierno 2025 México y Estados Unidos. ¿Se adelanta o se atrasa? Estados donde aplica

¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber. Foto: Canva

¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber