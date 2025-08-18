Más Información
95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?
Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez
Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos
Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral
INE aprueba presupuesto de más de 7 mil mdp para partidos políticos en 2026; Morena es el más beneficiado
Piden al Senado rechazar reelección de Jenaro Villamil al frente de Sistema de Radiodifusión; "no tiene liderazgo", acusan
... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets
Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales
CDMX comienza instalación del alumbrado para el 15 de septiembre; figuras de Miguel Hidalgo ya adornan edificios del Zócalo
El gobierno de Brasil pidió al gigante de la tecnología Meta que elimine de su plataformas a chatbots que aparentan ser niños pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, informó este lunes la agencia para la defensa legal del Estado (AGU).
La casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras, deberá suprimir "de inmediato" a "robots de inteligencia artificial que simulan perfiles con lenguaje y apariencia infantil con permiso para mantener diálogos de carácter sexual", según un comunicado de la AGU.
La entidad denuncia la "proliferación" de estos chatbots creados con la herramienta de inteligencia artificial generativa de Meta, AI Studio, detalla la "notificación extrajudicial", enviada a Meta el 15 de agosto.
Lee también Meta elimina casi 7 millones de cuentas de WhatsApp; así busca combatir a estafadores
Estos bots "promueven la erotización infantil", denuncia la agencia estatal.
La petición no contempla sanciones, pero la AGU le recordó a Meta que, por decisión de la Corte Suprema brasileña, las plataformas digitales tienen el deber de eliminar contenidos ilícitos creados por sus usuarios, incluso sin que medie una orden judicial.
La entidad actuó por pedido de la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia de Brasil y cita varios ejemplos de conversaciones eróticas con bots que fingen ser niños, en el documento enviado Meta.
La solicitud llega en un momento de indignación en Brasil por un caso de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un conocido influencer que divulgaba contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales en Instagram.
Lee también IA impulsa ganacias de Meta en segundo trimestre del 2025; crecen 36%
Santos fue detenido el 15 de agosto en el marco de una investigación de la fiscalía del Estado de Paraiba por "exposición con connotación sexual" a adolescentes y su cuenta en Instagram ya no está disponible.
Brasil, un país de 203 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los Estados más activos en la regulación de las redes sociales.
En junio la corte suprema votó a favor de que las empresas tecnológicas asuman mayor responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
Belice confirma primer caso de gusano barrenador en humanos; asegura que paciente ya se encuentra en tratamiento
desa/mgm