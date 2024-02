Columbia, Carolina del Sur.- El presidente Joe Biden ganó las primarias demócratas de Carolina del Sur, logrando una abrumadora victoria en 2024 en el estado que lo llevó a la Casa Blanca hace cuatro años.

Biden derrotó el sábado a otros demócratas con posibilidades remotas en las elecciones de Carolina del Sur, incluido Dean Phillips, representante de Minnesota, y la autora Marianne Williamson.

“En 2020, fueron los votantes de Carolina del Sur quienes demostraron que los expertos estaban equivocados, dieron nueva vida a nuestra campaña y nos encaminaron hacia ganar la presidencia”, dijo Biden en un comunicado.

“Ahora, en 2024, el pueblo de Carolina del Sur ha vuelto a hablar y no tengo ninguna duda de que nos han puesto en el camino para volver a ganar la presidencia y hacer de Donald Trump un perdedor otra vez”.

Lee también Comienzan las primarias demócratas en Carolina del Sur

La campaña del presidente había invertido mucho en aumentar la participación de Biden, con el objetivo de probar los esfuerzos para movilizar a los votantes afroestadounidenses, que son una parte clave del voto demócrata en Carolina del Sur y fundamentales para la estrategia de Biden para la victoria en noviembre.

La victoria de Biden se produce en un estado que él y otros líderes del partido habían recomendado para iniciar el calendario de primarias del partido para 2024. Al elegir Carolina del Sur, citaron la población racialmente más diversa del estado en comparación con los estados tradicionales de Iowa y New Hampshire, primeros en la nación, que son abrumadoramente blancos.

De todos modos, desafiando al Comité Nacional Demócrata, New Hampshire celebró una primaria inicial el mes pasado. Pero sin el respaldo del presidente o del partido nacional y sin delegados oficialmente en juego , la contienda no era vinculante. Biden incluso así ganó New Hampshire por un margen considerable después de que sus partidarios montaron una campaña por escrito en su nombre.

Carolina del Sur, donde Biden ha mantenido durante mucho tiempo relaciones profundas con partidarios y donantes, también jugó un papel fundamental en su campaña de 2020, donde una gran victoria ayudó a reactivar un esfuerzo debilitado en otros estados con votación anticipada y lo impulsó a la nominación.

Biden ha contado con la ayuda en su campaña de Carolina del Sur del representante Jim Clyburn, cuyo respaldo en 2020 sirvió como una señal largamente esperada para los votantes negros del estado de que Biden sería el candidato adecuado para defender sus intereses.

Tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer negra y asiático-estadounidense en ocupar el cargo, han agradecido constantemente a los demócratas del estado por su apoyo. Hace una semana, Biden dijo a los asistentes a un evento de recaudación de fondos del partido estatal que “ustedes son la razón por la que soy presidente”. También argumentó ante una audiencia de cientos de fieles del partido que ellos eran “la razón por la que Donald Trump es un perdedor. Y usted es la razón por la que vamos a ganar y vencerlo de nuevo”, enmarcando el probable enfrentamiento en las elecciones generales con el actual favorito del Partido Republicano.

La campaña de reelección de Biden ha dicho que estaba utilizando las primarias del estado para probar estrategias y mensajes que motivan mejor a los votantes negros a acudir a las urnas para las elecciones generales de noviembre. Aunque el estado es firmemente republicano, los diversos votantes primarios de Carolina del Sur reflejan la coalición demócrata que Biden debe mantener unida para ganar otro mandato.

De Carolina del Sur, el calendario de nominaciones demócratas pasa a Nevada, que celebra sus primarias el martes, y luego a Michigan el 27 de febrero.