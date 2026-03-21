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Medios iraníes informaron que un barco de pasajeros fue alcanzado y se incendió en la isla de Kharg, al suroeste de Irán, tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel, perpetrado ayer.
Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el buque "Permisa" fue atacado mientras se encontraba atracado en el muelle Perla de la isla, coincidiendo con el inicio del año nuevo persa, Noruz, que se celebró ayer a las 18:15 hora local (14:45 GMT).
Según el medio, en el momento del ataque no había personas a bordo de la embarcación, que cubría la ruta entre Kharg y el puerto de Ganaveh y tenía capacidad para transportar a unos 350 pasajeros por trayecto.
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El ataque se produce después de los bombardeos estadounidenses del sábado pasado contra objetivos militares en la isla de Kharg, ubicada a 25 kilómetros al sur de la costa iraní y considerada el corazón de la industria petrolera de la República Islámica, ya que almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo.
Irán respondió al ataque de las instalaciones energéticas de la isla con lanzamientos de misiles y drones contra varias refinerías de Arabia Saudí y Qatar.
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mcc
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