Un supremacista blanco mató este sábado a tres personas en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado de Florida, antes de suicidarse, según han confirmado las autoridades locales y más tarde el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Las víctimas fueron descritas como dos hombres y una mujer afroestadounidenses.

El asesino utilizó un fusil largo y una pistola de marca Palmetto en la que había pintado una esvástica, según una imagen mostrada en una rueda de prensa por el alguacil T.K. Walters.

"Su objetivo era un determinado grupo de personas, los negros. Eso es lo que dijo que quería matar. Y eso está muy claro", indicó Waters, quien añadió que las víctimas fueron dos hombre y una mujer.

El atacante había escrito manifiestos en donde mostraba "la repugnante ideología de odio", explicó Waters en una rueda de prensa.

El gobernador de Florida emitió una declaración de condena de los hechos y dio a entender que los muertos eran de raza negra al explicar que el asesino "eligió a las víctimas según su raza, algo totalmente inaceptable", antes de "elegir la salida de los cobardes y dispararse él mismo en lugar de afrontar las consecuencias de su acto".

"Es un día oscuro en la historia de Jacksonville. No hay lugar para el odio en esta comunidad", dijo el alguacil al dar a conocer los primeros detalles y mostrar las armas utilizadas por el asesino.

Los residentes hablan con agentes de Jacksonville cerca de la escena de un tiroteo masivo en una tienda Dollar General, el sábado 26 de agosto. Foto: AP

El autor del tiroteo, según los testigos, iba vestido con uniforme de camuflaje, guantes, un pasamontañas y llevaba un chaleco antibalas.

El FBI ha abierto una investigación sobre el tiroteo y lo indagará como un crimen de odio. El presidente Joe Biden fue informado hoy sobre el ataque de Jacksonville, dijo la Casa Blanca.

Dollar General respondió a la noticia del ataque diciendo que el asesinato lo dejó "desconsolado". "Estamos desconsolados por el acto de violencia sin sentido que ocurrió hoy en nuestra tienda Kings Road en Jacksonville, Florida", dijo el minorista en un comunicado.

El sospechoso estuvo previamente involucrado en un incidente doméstico en 2016 por el cual no fue arrestado, reveló Waters. En 2017, dijo el alguacil, también se le implicó en virtud de la Ley Baker de Florida, que es una norma que permite a los agentes del orden y a cierto personal médico institucionalizar involuntariamente a personas que podrían considerarse un daño para ellos mismos o para otros durante hasta 72 horas, según CBS.

Fue visto en una universidad

Según múltiples fuentes citadas por el medio local News4jax, alrededor de las 12.45 hora local (16.45 GMT) un hombre que responde a las características del asesino fue visto primero en la Universidad Edward Waters (EWU).

El sospechoso se escondió detrás de la biblioteca de la universidad, y aunque la seguridad del campus lo intentó atrapar, el hombre pudo huir de ahí.

Sus pasos se dirigieron aparentemente a un comercio de la cadena Dollar General, donde el canal Fox 30 mostró a un equipo SWAT de fuerzas especiales en sus cercanías, en el área de Kings Road, cerca de Canal Street, mientras libraban un enfrentamiento a tiros con el sospechoso armado dentro de la tienda.

La alcaldesa Donna Deegan, que se encontraba en el lugar, confirmó anteriormente que hubo “varias muertes” tras el tiroteo en una tienda. Ella le dijo a News4Jax que un hombre se había atrincherado dentro del Dollar General.

El concejal Ju'Coby Pittman dijo a los medios de comunicación que el tirador estaba muerto.

Un testigo dijo a News4Jax que el tirador disparó contra algunos coches. Penny Jones dijo a The Associated Press que trabajó en la tienda, ubicada a unas cuadras de su casa, hasta hace unos meses. "Sólo estoy esperando saber acerca de mis compañeros de trabajo con los que solía estar (...) No sé si es seguro moverse por el vecindario". Jones agregó que se sentía “incómoda y asustada”.

“No quiero salir de mi casa. Estoy pensando, ¿quiero volver a la tienda? ¿Esto va a empezar a suceder con más frecuencia? No sé cuál es la causa. Estoy confundida. Hay muchos sentimientos diferentes en este momento”, dijo.

Miembros del equipo SWAT fueron vistos más temprano ese día afuera del Dollar General participando en un posible enfrentamiento con un sospechoso armado, informó Action News Jax. Los socorristas del Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville y la Oficina del Sheriff de Jacksonville también estuvieron en el lugar.

Estaba "consciente" de otro tiroteo en Jacksonville

El sospechoso del ataque por motivos raciales de hoy estaba "consciente" de un tiroteo masivo en Jacksonville hace cinco años en esta fecha en el que dos personas murieron y 10 resultaron heridas, dijo la alcaldesa Donna Deegan.

"Él estaba consciente de eso", dijo Deegan en la conferencia de prensa de hoy, citando los mensajes que el sospechoso dejó a las autoridades, los medios y sus padres. "Quizás [él] eligió este día en consonancia con aquel".

El ataque a un centro comercial en un vecindario predominantemente negro sin duda evocará temores de tiroteos pasados ​​​​contra estadounidenses negros, como el de un supermercado de Buffalo, Nueva York, en 2022, y el de una histórica iglesia episcopal metodista africana en Charleston, Carolina del Sur, en 2015.

El tiroteo en el supermercado de Buffalo, en particular, se destaca como uno de los ataques selectivos más mortíferos contra personas negras perpetrado por un pistolero blanco solitario en la historia de Estados Unidos. Diez personas murieron a manos del pistolero, que ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El consulado de México en Orlando posteó en X, antes Twitter: "Ante el tiroteo ocurrido en Jacksonville hace unos momentos, el @ConsulMexOrl,pone a disposición de la comunidad mexicana el teléfono de emergencias de protección y del CIAM. 520-623-7874 407-409-4209".