Este sábado se conoció un nuevo fragmento del video que el expresidente Alberto Fernández grabó desde el despacho presidencial, cuando fue visitado por la columnista Tamara Pettinato.

En medio del escándalo por la denuncia de violencia de género hecha por su anterior pareja, Fabiola Yáñez, estas imágenes acrecentaron la indignación respecto de la figura del antecesor de Javier Milei.

En esta última grabación que publicó Infobae ambos vuelven a hablar del amor mutuo que sienten y ella además, desde el sillón de Rivadavia, destaca: “Ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar”.

El intercambio dura apenas segundos. Otra vez, es el compañero de fórmula de Cristina Kirchner quien sostiene el teléfono celular y graba a la hija del músico y conductor Roberto Pettinato, sentada en el asiento oficial del lugar, en medio de gran ornamenta. Entonces se escucha la voz del exmandatario por el Frente de Todos pedir: “Ahora tenés que decírmelo”. Reclamo al que la mujer accede: “Te amo”. Insatisfecho, Fernández insiste: “Pero no te escucho”. Por lo que Pettinato reacciona con tono más elevado: “Te amo”.

Ahora sí con la declaración oída, quien fue presidente de la Argentina entre 2019 y 2023 pregunta: “¿Estás segura?”. La columnista de Bendita TV contesta: “Más o menos, no tanto”. Y cambia a modo de juego el tono de la conversación al asegurar: “Pero ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar”.

Fernández no se queda callado. Si bien no responde alterado por la declaración, sigue en su reclamo de amor: “¿Pero me amás o no me amás?”. Para concluir la secuencia, que se da a conocer también en medio de la causa que investiga al expresidente por el delito de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de los contratos de seguros con dependencias oficiales que gestionaba su exsecretaria María Cantero con su esposo, Héctor Martínez Sosa, Pettinato cierra: “Te amo y por eso te voy a mandar a matar”.

El escándalo de Alberto Fernández en Argentina

El primer video que se conoció con el intercambio personal entre Fernández y Pettinato, de enero de 2022, fue publicado por LN+ el jueves de la semana pasada, cuando ya se conocía la denuncia de la ex primera dama por violencia de género.

En esa grabación, que generó gran revuelo, se escucha la voz de Fernández y se ve a la columnista de 39 años mientras toma cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Durante algunos minutos, mantienen una conversación íntima, en donde se declaran el amor que sienten por el otro.

“Hoy estamos cortando”, dice Pettinato entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma. “Nuestra relación”, responde la columnista de Radio con vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea el presidente del PJ bajo licencia. “¡No! De amistad”, vocifera la integrante de la plataforma de streaming Blender, comentario que provocó las risas de ambos.

Durante el resto de la secuencia, tanto la figura mediática como el exmandatario ahondan en su relación. Pettinato califica a Fernández de “buen compañero”, “gran persona”, y dice que lo quiere y que lo va a querer siempre. “Yo creo que estamos enamorados de otra manera”, alega más adelante y completa con un “mentira”, al tiempo que el expresidente continúa con la grabación. Tras unos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de la conductora de radio y con un “yo a vos” de Alberto.

Tras esto, días después, se conoció otro fragmento de la misma escena, entre los mismos protagonistas, en el que la panelista asegura a Fernández: “Soy el amor de tu vida”.

El descargo de Tamara Pettinato y los dichos de su novio

Ni bien se conocieron las imágenes de la columnista con el antecesor de Milei, Pettinato pasó varias días sin asistir a sus compromisos laborales y sin aparecer en redes sociales. Recién se mostró a una semana del episodio, en el canal de streaming.

Allí dijo: “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”.

Luego enumeró a modo de defensa: “Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta V.I.P. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano, para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir. Que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl, y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 del que conté una anécdota muy linda era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata, por él”.

Y siguió: “Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí, por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, por quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o de haters, lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, porque su compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te putee en las redes”.

En su intervención, afirmó que todo lo que se generó al conocerse las imágenes suyas en la Casa Rosada consiguió que se corriera el foco de lo que a su entender es el verdadero problema a afrontar, en alusión a la denuncia de Fabiola Yañez contra Fernández por violencia. “Acá, lo serio e importante es esa denuncia que hay que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima. Y no tiene nada que ver este video; este video es un chisme, un chisme rosa”, marcó.

Por su parte el diputado nacional José Glinski, representante de Unión por la Patria (UP) y quien fue el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando Fernández ocupaba el más alto cargo en el Ejecutivo, respaldó a su pareja y contó no solo los apodos que le pusieron sino la reacción en la Cámara baja ante lo sucedido.

Glinski, que convive con la panelista desde el 14 de febrero pasado, hizo sus primeras expresiones sobre el tema en el programa que Pettinato conduce en Radio Metro. “Crecí mucho en seguidores de Instagram, casi 40% más. Pasé de 10.000 a 14.000 en una semana”, comentó primero sobre la repercusión que tuvo el caso y después ahondó sobre lo que le dijeron. “Mucho ‘cornichelli’. Mucho intercambio de fluidos en los comentarios. Mucho ‘cornichelli’, mucho ‘El Venado’, volvió la canción esa de ‘que no me digan en la esquina’”, indicó, con ironía, mientras ella lo escuchaba.

Siempre en tono despreocupado, reveló el supuesto “comentario generalizado” que hubo en la Cámara de Diputados. “Si hablan de vos, está bien. No importa si es bueno o malo, el comentario sirve”, aseguró que le dijeron sus pares. También contó que tuvo encuentros “positivos” con sus colegas. “A los libertarios les costaba un poquito más venir a solidarizarse, pero hubo solidaridad transversal de la política”, reconoció y contó: “La máxima autoridad de la Cámara de Diputados vino a solidarizarse conmigo”. Con esto último se refirió a Martín Menem.









