Pasajeros desesperados buscaron el viernes trayectos alternativos tras la cancelación de cientos de vuelos de entrada y salida en el aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, debido a un corte de electricidad.

El aeropuerto más transitado de Europa permaneció cerrado todo el día después de que un grave incendio nocturno en una subestación eléctrica cortara el suministro eléctrico del recinto.

En el aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres, la voz de Talia Fokaides, 42 años, temblaba de emoción mientras explicaba que tenía que salir de Londres hacia Atenas por la mañana para estar con su madre, que debía someterse a una operación a corazón abierto.

Lee también Policía antiterrorista investiga incendio que obligó al cierre del aeropuerto Heathrow; “no hay indicios de un acto criminal”, dice

Cuando se enteró de que Heathrow estaba cerrado, corrió a Gatwick, el segundo aeropuerto más transitado del Reino Unido, y encontró un vuelo a Atenas para el mediodía (12H00 GMT).

"No me importa el dinero, sólo necesito tomar un vuelo y estar en casa al final del día", dijo Fokaides a la AFP.

"No nos dieron ninguna información, nos dejaron solos. No entiendo cómo es posible", sostuvo.

Viajeros afectados por cancelación de vuelos

Mohammed al-Laib, ciudadano tunecino que trabaja en Londres, debía ir a Dubái para reunirse con su esposa, a la que no veía desde hacía meses.

"No sé si tendré otro vuelo. Ahora no tengo otra alternativa que esperar. Me siento impotente", decía pesimista mientras caminaba rumbo al mostrador de información de Gatwick.

Unos mil 350 vuelos tenían previsto aterrizar o despegar de Heathrow y sus cinco terminales el viernes, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Heathrow, uno de los aeropuertos más transitados del mundo, suele recibir unos 230 mil pasajeros al día y 83 millones al año.

Pasajeros en el aeropuerto de Heathrow. Foto: EFE

Lee también Cierra aeropuerto británico de Heathrow tras incendio que provocó apagón; piden a usuarios contactarse con aerolíneas

Gatwick dijo que aceptaría el aterrizaje de algunos vuelos con destino a Heathrow.

Otros fueron desviados a aeropuertos europeos como Shannon, en el suroeste de Irlanda, Fráncfort y París Charles de Gaulle.

Cuatro pasajeros de un vuelo francés parecían cansados y confusos después de que su largo vuelo desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con destino a Heathrow aterrizara en Gatwick.

Tenían que viajar a Niza, pero no hay vuelos a la ciudad del sur de Francia desde Gatwick.

El grupo, que se apresuró a tomar un autobús, dijo que no se les había dado mucha información sobre qué hacer.

El paquistaní Muhammad Khalil, de 28 años, llevaba esperando en la estación londinense de Paddington desde las 05H30 GMT en busca de vuelos alternativos a Pakistán.

Hasta ahora no había tenido éxito, ya que Heathrow es el principal aeropuerto del Reino Unido para vuelos internacionales de larga distancia.

"Estoy intentando encontrar otro vuelo desde el aeropuerto de Gatwick o Stansted, pero no consigo ningún vuelo", dijo.

Khalil esperaba reunirse con su esposa después de cinco meses, y llevaba tres meses planeando el viaje.

El Aeropuerto de Heathrow anunció el 21 de marzo que estaría cerrado todo el día, luego de un corte de energía "debido a un incendio en una subestación eléctrica que abastece al aeropuerto". Foto: EFE

Le también Reino Unido firma acuerdo con empresa de defensa para suministrar drones a Ucrania; líderes europeos acordaron apoyar a Kiev

"Me gasté una fortuna en pasajes y en todo. Tuve que pedir el día libre en mi trabajo", dijo Khalil a la AFP.

"No te puedes imaginar lo estresante que es para mí", agregó.

Callum Burton, de 21 años y natural de Kent, en el sur de Inglaterra, se quedó varado en el aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York, tras visitar a su novia con motivo de su 21 cumpleaños.

A través de las redes sociales, informó a la AFP de que su vuelo había sido reprogramado con 15 horas de retraso, y añadió que estaba "muy cansado y decepcionado".

"Ya estábamos en el avión cuando nos enteramos del incendio", dijo. "Estuvimos una hora en el avión" antes de que el vuelo fuera anulado, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc