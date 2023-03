“Acá está mi renuncia”: la carta que el papa Francisco entregó por si su salud fallara

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco, de 86 años e internado en un hospital romano desde el miércoles por una infección respiratoria, entregó hace años una carta de renuncia, en caso de que su salud le impidiera ejercer su ministerio.

El Vaticano informó este jueves que el Papa se encuentra “mejor” y "volvió al trabajo". En un tuit, Francisco se declaró “conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas; doy las gracias a todos por su cercanía y su oración”.

Sin embargo, al Pontífice no le gusta dejar nada al azar, y lo mismo aplica a su pontificado. En diciembre pasado, en entrevista con el diario español ABC, Francisco reveló que el mismo año que asumió el cargo (marzo de 2013), firmó una carta de renuncia.

“He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento médico”, dijo el jerarca, de 86 años, al medio. Detalló que esa carta se la entregó al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, antes de que este se jubilara.

“Yo la firmé y le dije: ‘En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen’”, explicó el papa.

Preguntado por el entrevistador sobre si quería que se conociera ese hecho, Francisco respondió: “Por eso te lo digo”.

En enero de este año, en un diálogo con jesuitas africanos, Francisco abundó sobre la carta. “Es verdad que escribí mi dimisión dos meses después de las elecciones -en las que fue designado Papa, en sustitución de Benedicto XVI, quien renunció- y entregué esa carta al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir”.

En otra conversación, esta vez con jesuitas en República Democrática del Congo, aclaró que haber entregado esa carta “no significa para nada que la renuncia de los Papas deba convertirse en algo así como una moda, algo normal”. Sobre la dimisión de su antecesor, dijo que éste “tuvo el valor de hacerlo porque no quería seguir adelante a causa de su salud”, pero que dejar el cargo “no está en mi agenda por el momento. Creo que el ministerio del Papa es ‘ad vitam’ (de por vida). No veo ninguna razón para que no sea así”.

Recordó que ya antes, en la primera mitad del siglo 20, el papa “Pío XII también escribió una carta de renuncia, como prevención en caso de que Hitler se lo llevara a Alemania. En ese caso, dijo que capturarían a Eugenio Pacelli -nombre de nacimiento de Pío XII- y no al Papa”.

Francisco fue internado el miércoles en el hospital Gemelli y posteriormente se informó que sufre “una infección respiratoria que requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado”.

Según los medios italianos, Francisco fue sometido a una TAC en el tórax y a otras pruebas médicas, que han descartado la pulmonía, y su estado de salud no preocupa tras los resultados.

Hoy, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, aseguró que el estado de salud de Francisco “mejora progresivamente” y está “prosiguiendo el tratamiento indicado”.

Bruni detalló que el Papa descansó bien la noche del miércoles y que hoy, tras desayunar, ha leído algunos periódicos y ha "retomado el trabajo" desde la habitación. Además, antes del almuerzo, acudió a la capilla del apartamento del hospital para rezar y asistir a la misa. Agencias

