Lo que empezó como una discusión entre Elon Musk y John Bessent terminó en una acalorada discusión que ha pasado a los titulares del mundo después de que, según testigos, los dos prestigiosos hombres estuvieran a punto de llegar a los golpes.

Aunque el enfrentamiento no pasó a lo físico, la escena dejó en evidencia el creciente choque de poder entre Musk y los miembros más influyentes del gabinete de Donald Trump.

Pelea entre Musk y Bessent por quién sería el director de IRS

La discusión, que ocurrió en un salón privado de la Casa Blanca, fue tan intensa que un asistente sintió la necesidad de interponerse entre ambos para evitar que la situación escalara. “Fue una escena bastante ruidosa. Y quiero decir, ruidosa”, relató uno de los testigos al New York Times, el medio que primero reportó la noticia.

El desencadenante fue una disputa sobre quién debía ocupar el cargo de director del IRS (la agencia tributaria estadounidense). Al parecer, Musk había recomendado al comisionado interino Gary Shapley, quien fue nombrado sin que Bessent, secretario del Tesoro designado por Trump, fuera notificado.

Días después, Bessent revirtió la decisión y nombró a Michael Faulkender, su propio candidato, en un movimiento que dejó en evidencia el roce interno.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no negó el enfrentamiento y trató de bajarle el tono: "A veces hay desacuerdos entre el personal del presidente y el gabinete, pero creemos que eso es parte de un proceso de debate saludable”.

Elon Musk, por su parte, anunció que planea retirarse paulatinamente de su rol asesor: “Probablemente, a partir del próximo mes, en mayo, mi tiempo dedicado a DOGE disminuirá significativamente”, dijo durante una reciente conferencia de resultados de Tesla, agregando que solo pasará “uno o dos días” asesorando a la Casa Blanca.

Trump justifica la salida parcial de Musk del Gobierno

Por otro lado, el presidente Donald Trump expresó que no le tomó por sorpresa la decisión de Elon Musk de reducir el tiempo que le dedica a trabajar con el Ejecutivo estadounidense.

"Esperábamos que lo hiciera para esta época", explicó el mandatario a la prensa en el Despacho Oval tras ser cuestionado sobre la permanencia del empresario en su gobierno.

“En algún momento tendremos que dejarlo ir”, advirtió Trump, tras defender la labor de Musk frente al DOGE asegurando que le ha ahorrado “mucho dinero” al país.

"El favorito": Trump defiende a Musk de su propio gabinete, incluido Marco Rubio

La agencia de cooperación humanitaria de Estados Unidos (Usaid) fue el último escenario de esta intervención liderada por Musk, con empleados acusados de "insubordinación" por el Secretario Estado, Marco Rubio, que ha pasado a hacer las veces de administrador en funciones de la agencia.

Según indicaron fuentes a CNN, Elon Musk no recibe ningún salario por parte del Gobierno por sus servicios que realiza como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

"Puedo confirmar que (Musk) es un empleado gubernamental especial y que está cumpliendo todas las leyes federales aplicables", explicó la portavoz este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Aunque no pudo confirmar si el magnate, que no ocupa un puesto en el gabinete de Donald Trump, ha obtenido un permiso de seguridad para acceder a datos sensibles.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que "no hubo enfrentamiento" entre Elon Musk y el secretario de Estado Marco Rubio después de que The New York Times informara que ambos discutieron en una reunión del gabinete el jueves.

“No hay conflicto, yo estuve ahí. Tú solo eres un alborotador”, dijo Trump, refiriéndose al periodista que hizo la pregunta.

“Elon se lleva muy bien con Marco y ambos están haciendo un trabajo fantástico. No hay conflicto”. “Ambos son grandes tipos y se llevan fantásticamente bien. Marco ha hecho un trabajo increíble como secretario de Estado y Elon es un tipo muy singular que ha hecho un trabajo fantástico”, dijo Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca.

