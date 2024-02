10 millones de niños, obligados a huir de sus hogares por crisis globales en 2023: Save the Children En total, suman 50 millones los menores desplazados a la fuerza, afirma la organización Save the Children

Save the Children, institución internacional no estatal de defensa de los derechos de la niñez, difundió en diciembre esta fotografía de un niño palestino víctima de la guerra que estalló en octubre de 2023 en la Franja de Gaza entre Israel y la agrupación terrorista palestina de Hamas. FOTO: SAVE THE CHILDREN