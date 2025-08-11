Nezahualcóyotl, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso por el delito de desaparición forzada en agravio de Fernando, el niño de cinco años, quien fue hallado sin vida el 4 de agosto pasado en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino de Los Reyes La Paz, a los tres imputados.

El impartidor de justicia además estableció un plazo de tres meses, que se cumplen el 10 de noviembre para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual deberán permanecer en prisión Ana “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N”.

Durante la audiencia que duró casi nueve horas, en la que la mamá del niño cambió de abogado sin notificarle previamente, lo que ocasionó un receso, el juez resolvió que los tres acusados actuaron en calidad de posibles coautores del delito, por lo que deberán enfrentar un proceso legal en reclusión.

Lee también Gentrificación también afecta a periferias, dice alcaldesa de Iztapalapa; personas desplazadas buscan vivienda asequible

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Ana Lilia y Lilia acudieron el 28 de julio al domicilio de la madre del menor, ubicada en la calle Circuito Emiliano Zapata en la colonia Ejidal El Pino para exigir el pago de una supuesta deuda de mil pesos que la madre tenía con los

Al no recibir el dinero, aparentemente, las dos mujeres sustrajeron al menor entre forcejeos de la vivienda donde residía con su madre y le advirtieron que se lo regresarían cuando pagara la cantidad que le dieron.

La mamá del menor conocía a estas personas, que residían en un domicilio de la calle Carmen Serdán, en la misma colonia y donde fue realizado el hallazgo del cuerpo, pues anteriormente ella también había vivido ahí.

Lee también Tribunal de la CDMX realiza primera audiencia nacional de explicación de agravios; primer juicio especial bajo nuevo código civil

La madre del menor de edad habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de saber sobre su hijo, lo que le fue negado en reiteradas ocasiones y por lo que el pasado 4 de agosto denunció los hechos ante esta fiscalía estatal.

Noemí, la madre de Fernando acudió por primera vez al domicilio el 30 de julio, donde Lilia le niega al menor hasta que la deuda sea saldada.

Posteriormente el 2 de agosto volvió y le indicaron que el menor se habría ido con su padre, lo que no aceptó Noemí porque desde el nacimiento del menor nunca se hizo responsable de él.

Lee también Lanzan licitación para desarrollo del sistema Wayfinding para Mundial 2026; identificará puntos estratégicos de la ciudad

Por último el 4 de agosto volvió sola al predio y los detenidos le dijeron que el niño ya no estaba, se lo había llevado su abuela materna, pero Noemí le habló por teléfono a su madre y le comentó que eso no era verdad.

Tras las negativas constantes, la madre de la víctima acudió para levantar la denuncia ante el Ministerio Público por privación de la libertad en agravio del menor.

Más tarde, ese mismo día acudieron la madre y autoridades municipales con un oficio al domicilio para poder ingresar y cuando el dueño autorizó el ingreso los tres detenidos negaron que el menor se encontrara en el sitio, pues señalaron que se había escapado y no lo habían encontrado.

El caso conmocionó a la colonia Ejidal El Pino, en donde se colocó una ofrenda en memoria de Fernando. Su mamá pide que no haya impunidad. FOTOS: Emilio Fernández. el universal y tomada de video

Lee también Disminuye incidencia delictiva en la Magdalena Contreras, asegura edil; se aminoran robos de vehículos

Durante la revisión en el predio un oficial se percató de un olor desagradable que venía de un costal, el cual explicaron estaba lleno de desechos, pues los detenidos se dedicaban a la recolección de desperdicios.

Los ofíciales revisaron el costal blanco y encontraron oculto el cuerpo sin vida del niño de 5 años en condiciones que establecen su presunto ocultamiento. Estaba enrollado en una sabana amarilla, dentro de dos bolsas negras. Ahí mismo fueron detenidos los tres.

La fiscalía informó que el menor falleció por traumatismo craneoencefálico y al momento de su hallazgo presentaba diversas fracturas en el cráneo, la clavícula y las costillas, así como hematomas en sus extremidades. Además se encontraba maniatado y con una venda en los ojos, en un avanzado estado de descomposición, pues llevaba entre tres a cinco días sin vida.

Lee también Atiende Evelyn Parra a personas afectadas por lluvias en Venustiano Carranza

El juez dio a conocer que la defensa de oficio tiene tres días hábiles para poder apelar su determinación.

Durante toda la audiencia la madre de Fernando estuvo en una sala aparte como testigo protegido, por lo que ya no tuvo contacto ni con sus propios familiares y al salir de los juzgados fue trasladada en un vehículo de la Policía de Genero del ayuntamiento de Los Reyes La Paz y escoltado por una patrulla.

La abogada de la familia Fabiola Villa, quien los representó en las primeras acciones legales, al enterarse durante la audiencia que había sido revocada de esa función por Noemí, salió de la sala y después comentó que intervinieron los gobiernos estatal y municipal para que ella dejara de participar en el caso porque le hicieron ofrecimientos para mejorar su estilo de vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov