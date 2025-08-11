Más Información
El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, informó que la incidencia delictiva en la demarcación se ha reducido en 23%.
Luego de sostener una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el edil morenista dijo que ha habido una disminución en todo los delitos, principalmente en robo de vehículos con y sin violencia.
“Quiero darles buenas noticias: tuvimos una disminución respecto al mismo cuatrimestre del año anterior del 23% en todos los delitos, pero, sobre todo, en el delito de robo a vehículos, donde tuvimos una disminución del 60% respecto al año anterior en robo sin violencia y 52% respecto al mismo periodo del año anterior en robo de vehículo con violencia”, dijo.
Recalcó que el que haya una baja en todos los delitos marca una tendencia, pero aseveró que no están satisfechos, por lo que seguirán trabajando a favor de la seguridad de las y los contrerenses.
“Seguiremos trabajando, redoblaremos esfuerzos para que ningún delito suceda en nuestra querida alcaldía, pero esto nos dice que vamos por buen camino y la tendencia favorece a las y los contrerenses”, comentó.
Fernando Mercado añadió que están dando resultados gracias a un modelo de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía capitalina.
“En Magdalena Contreras, estamos dando resultados en este tema que es uno de los más sensibles, y nosotras y nosotros seguimos chambeando”, expresó.
