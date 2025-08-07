A casi tres semanas de las intensas lluvias en la alcaldía Magdalena Contreras, el edil Fernando Mercado aseguró que a más tardar la próxima semana, el Gobierno capitalino iniciará con la intervención de la vivienda evaluada con riesgo estructural en la colonia Lomas de San Bernabé.

Se trata de un predio donde, durante la lluvia del 19 de julio, se desprendió un talud que representa un riesgo para los habitantes, por lo que fueron evacuadas dos familias que actualmente viven en el albergue instalado en el Deportivo Oasis.

“Nosotros esperamos que el Gobierno de la Ciudad de México, que es el que nos está apoyando en este tema, empiece la intervención a más tardar a finales de esta semana o principios de la otra”, dijo el edil en entrevista con EL UNIVERSAL.

Explicó que solamente están en espera de esta semana para que se planteen las acciones a realizar, el método constructivo y el tiempo que durará esta obra.

“Necesitamos saber cuál es el mejor proceso, el menos riesgoso y el más eficaz, dado los riesgos existentes para los trabajadores”, indicó.

Fernando Mercado precisó que debido a lo estrecho de la vivienda, la tierra que continúa mojada y las lluvias que han persistido durante las últimas semanas, hay riesgo para los trabajadores.

Las lluvias del pasado 19 de julio —de 61.5 milímetros— afectaron 87 viviendas en la demarcación, de las cuales dos de ellas resultaron con riesgo estructural, por lo que tres familias fueron desalojadas, entre ellas, la ubicada cerca de un talud que se desprendió.

El alcalde de Magdalena Contreras ahondó que se han llevado a cabo dos estudios para establecer el mejor método constructivo y, tras el de mecánica de suelo realizado este martes, los resultados tendrían que estar listos este jueves.

Dijo que ya se tramitó el apoyo de renta con la Secretaría de Vivienda para que las familias puedan buscar un espacio mientras se llevan a cabo los trabajos de intervención del predio, “que no deben durar mucho tiempo, tampoco, pero ya lo tramitamos para apoyar”.

Balance

Con el fin de atender la emergencia, Fernando Mercado agregó que se han llevado a cabo trabajos de mitigación en las zonas públicas, como en el perímetro de La Malinche, donde “hubo una gran afectación en el drenaje”.

El alcalde mencionó que también se ha aprovechado para el mantenimiento del encarpetamiento, colocación de luminarias y atender las fugas en los andadores de la zona.

El edil manifestó que se ha apoyado a los vecinos afectados, con tres reuniones por zona, así como con el apoyo del seguro.