Nezahualcóyotl, Mex.- A los tres detenidos por el caso del niño Fernando, hallado sin vida en Los Reyes La Paz, también les podrían girar orden de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y privación ilegal de la libertad.

Así lo señaló la abogada de la familia del menor de 5 años de edad, Fabiola Villa, luego de la audiencia inicial en la que un juez determinó de legal la detención y fijó medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La defensora expuso ante medios de comunicación que la medida obedece a la peligrosidad de Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N”, quienes presuntamente retuvieron al niño para exigir el pago de mil pesos de un préstamo a Noemí Marcelina, madre del menor.

Los detenidos se encuentran en el Penal de Neza los presuntos implicados en la desaparición y muerte de Fernando en Los Reyes La Paz. Foto: Especial

Además, puntualizó que se han enfocado, en primera instancia, en la formulación de imputación por el delito de desaparición cometida en agravio del menor de edad, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia Ejidal El Pino de Los Reyes La Paz.

Fabiola Villa mencionó que Fernando tuvo muchas lesiones y afirmó que no estaba mal de piernas o que no pudiera caminar bien para que se estuviera cayendo solo, como testificó Lilia “N”, quien expuso que el niño cayó en repetidas ocasiones.

“Hemos tenido unos días pesado, ya estamos cansados. Ya tenemos de alguna manera integradas varias carpetas y ahorita las que se vienen. Hay que esperar para que se informe por las que vienen por el homicidio y por la privación de la libertad”, declaró Villa.

