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La alcaldía festejó a los niños y niñas con el evento “Nanolandia”, que reunió a 25 mil personas en el estadio de béisbol Fray Nano.

La demarcación informó que en esta edición 2026 se rompió el récord de asistencia en relación al año pasado.

La edil Evelyn Parra organizó el en dicho espacio, que se convirtió en un sitio lleno de color, alegría y actividades para que miles de familias disfrutaran en un ambiente seguro y cien por ciento familiar.

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Reportó que los asistentes disfrutaron de una amplia oferta de actividades recreativas totalmente gratuitas, como gotcha, tirolesa, función de lucha libre, conciertos con elencos infantiles, show de payasos, juegos de mesa gigantes, albercas, toboganes, brincolines y cañones de espuma, lo que permitió que cada asistente encontrara diversas opciones de entretenimiento.

Evelyn Parra comentó que las infancias son el mayor tesoro, por lo que su administración llevó a cabo uno de los eventos infantiles más relevantes de la .

La alcaldía Venustiano Carranza festejó q los niños y niñas con el evento “Nanolandia”. Foto: especial
La alcaldía Venustiano Carranza festejó q los niños y niñas con el evento “Nanolandia”. Foto: especial

En él, además, se informó, se brindaron diversos alimentos e hidratación para todas las familias sin costo alguno, garantizando una experiencia incluyente y accesible para todas y todos.

Durante el evento, la alcaldesa estuvo acompañada por la diputada Elena Segura Trejo y por integrantes del Concejo de la Alcaldía Venustiano Carranza, quienes reconocieron y aplaudieron la realización de este tipo de celebraciones que fortalecen la convivencia comunitaria y promueven espacios de esparcimiento sano para la niñez.

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La alcaldía Venustiano Carranza festejó q los niños y niñas con el evento “Nanolandia”. Foto: especial
La alcaldía Venustiano Carranza festejó q los niños y niñas con el evento “Nanolandia”. Foto: especial

A través de este tipo de iniciativas, la alcaldía Venustiano Carranza, gobernada por Evelyn Parra, reafirma su vocación de , generando entornos que propician la convivencia familiar, el esparcimiento y el crecimiento pleno de niñas y niños, siempre en condiciones seguras y con dignidad.

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mahc/LL

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