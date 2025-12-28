“Me gustaría aprender a tocar un instrumento: el violín”, cuenta, entusiasmada, Michelle, estudiante de la primaria Progreso Campesino, en la colonia San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta.

Desde octubre, decenas de niñas y niños de este rincón de la Ciudad de México han tenido sus primeros acercamientos con el canto, el teclado, la guitarra y otros instrumentos musicales a través del programa Do, Re, Mi, Fa, Sol por mi Escuela, que acerca la música a las aulas de las escuelas capitalinas.

Pasan de las 12:00 horas, un martes de diciembre, y en los pasillos del FARO Miacatlán, en Milpa Alta, se escuchan risitas nerviosas, uno que otro grito y decenas de voces que parlotean ansiosas. Niñas y niños de siete escuelas primarias y secundarias de distintas regiones de la alcaldía se alistan para salir al escenario, están a punto de ofrecer su primer recital navideño.

Lee también: ¿Cuánto llovió en la CDMX durante 2025?; aquí te decimos

Estudiantes de escuelas primarias y secundarias participaron en su primer concierto, a finales de diciembre, para mostrar lo aprendido. Fotografía de Santiago Reyes

Se trata del Concierto Muestra Do, Re Mi, en el que niñas y niños con gorritos navideños y uniformes escolares mostrarán a sus familias y amigos los conocimientos musicales que han obtenido en las aulas las últimas semanas.

“Vinieron a compartir lo que han logrado a través del programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, por mi Escuela, el aprendizaje musical a través del canto e instrumentos; prácticamente es una demostración del trabajo y esfuerzo que han hecho, que ha sido una labor muy bonita para ellos, les llena mucho la música, el convivir y el jugar”, comenta a EL UNIVERSAL Alberto León Granados, tallerista en las escuelas José María Morelos de Villa Milpa Alta y la Pintor Diego Rivera, ubicada en San Salvador Cuauhtenco.

“Hay que tener la oportunidad de entrarle a la música jugando —y si me apuras— hay que entrarle a la educación jugando”, señala en entrevista con esta casa editorial la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño.

Lee también: 5 destinos cerca de CDMX para ir el fin de semana

En programa Do, Re Mi, Fa, Sol por mi Escuela busca que los alumnos de primaria y secundari aprendan música y sea con instrumentos, dijo la titular de Cultura de la CDMX. Fotografía de Santiago Reyes

A prácticamente un año de su puesta en marcha, el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, por mi Escuela ha alcanzado 500 escuelas en las que se han entregado instrumentos musicales o que están en este proceso. Del total, este fin de año se hicieron muestras en 230 de ellas, en las que los alumnos pudieron demostrar sus aprendizajes, precisa López Bayghen Patiño. La meta es ir sumando 500 escuelas cada año.

“Hicieron sus actividades ya con canciones, tocando instrumentos, la verdad es que vamos bastante bien. El objetivo es que (los niños) aprendan música y que aprendan música con los instrumentos, luego a eso no se tiene acceso tan fácilmente”, señala.

Confiesa que al inicio del proceso algunos directores y académicos de las escuelas se mostraban con dudas ante la implementación de este programa, pero conforme han pasado los meses, las mismas comunidades se han acercado a las autoridades para solicitar que también los hagan parte.

Lee también: Recuento 2025: Elementos de SSC CDMX brindaron apoyo a 40 personas en situación de riesgo; Álvaro Obregón, la alcaldía con más casos

Los alumnos compartieron su aprendizaje musical a través del canto e instrumentos, dijo tallerista. Fotografía de Santiago Reyes

“Esto les ayuda un montón; los niños y las niñas encuentran ahí un espacio de diversión y esto también genera otras conexiones neuronales, otras posibilidades”, apunta.

Durante el primer año de la administración capitalina en curso se brindaron 459 talleres de iniciación musical para más de 120 mil niñas, niños y adolescentes, de entre seis y 14 años, como parte de este programa, acorde con datos del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad.

En el documento se detalla que las alcaldías con mayor presencia de dicho programa son Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero, con lo que se busca “la descentralización de la vida cultural”, llevando la oportunidad de aprender un instrumento de manera gratuita a las aulas de escuelas más retiradas.

Lee también: Asesinan a comerciante en calles de alcaldía Iztacalco; le dispararon en al menos 6 ocasiones

De las 500 escuelas a las que se extendió el programa este año, de acuerdo con el documento, las alcaldías que tienen mayor cantidad son Coyoacán y Cuauhtémoc, con 52 cada una; Iztacalco, 49; Gustavo A. Madero, 46; e Iztapalapa, 42. Las demarcaciones con menor cantidad de escuelas son Milpa Alta con siete; Cuajimalpa con 15; Magdalena Contreras, 16; y Xochimilco con 20.

Minutos después de las 13:00 horas comienza el espectáculo. Los pequeños hacen su mayor esfuerzo por dominar el miedo escénico y dar lo mejor de ellos. El concierto muestra empieza con la participación de los alumnos de la escuela Progreso Campesino, quienes entonan Noche de paz con cascabeles en las muñecas; siguen los pequeños de la primera Tlahcuilo, seguidos por los de la secundaria Tlacatecpac, quienes con gorros navideños interpretaron Noche de paz y Una vez diciembre. Entre los instrumentos que tocan los pequeños resaltan flautas, guitarras e, incluso, violines.

José Alfredo Galván, tallerista de la secundaria Xólotl, quien imparte clases de jarana, guitarra e instrumentos de cuerda tradicionales, afirma que en sus clases incorpora muchos juegos y trata de “corporalizar la enseñanza de música”.

Lee también: Con música, ayudan a la recuperación de pacientes

“Es bastante bonito, ellos se integran muy bien, les gusta conocer cosas nuevas y poderlas disfrutar un poco separados de su asiento”, dice el maestro.