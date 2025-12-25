Estamos por llegar al último fin de semana del año, así que busca una escapada exprés. Encontramos 5 lugares cerca de CDMX para ir con familia y disfrutar de la temporada vacacional decembrina.

¿Te gustaría una comida en el bosque? ¿U paseo por jardines iluminados? ¿Aguas termales para escapar del frío?.

Comida en pueblo mágico de Hidalgo

A un par de horas en auto de la CDMX, el pueblo mágico de Acaxochitlán en Hidalgo es un buen destino para visitar un fin de semana y disfrutar de la montaña, el bosque, el frío y la comida típica del oriente hidalguense.

Te recomendamos el restaurante del hotel boutique Agua Morada, una propiedad alojada en una antigua fábrica de vinos y licores de inicios del siglo XX, que conserva estructuras de piedra, adobe y teja.

Foto: Agua Morada Hotel y Restaurante

Su menú es amplio y ofrece platillos para desayunar, comer o cenar, como las enmoladas, los molletes, chilaquiles, quesadillas al comal, sopes de barbacoa, guajolote de Tulancingo, tierritas, paella, cecina local...

Abre todos los días de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para reservas y más información, visita la página: aguamorada.com/restaurante

Embotella tu vino en un viñedo de Querétaro

¿Quieres brindar en Año Nuevo con un vino mexicano? En la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro, a unas 3 horas de CDMX, no solo puedes comprar un vinno, sino embotellarlo y personalizarlo a tu gusto.

En el viñedo Donato, muy cerca del pueblo mágico de Bernal, se ofrece esta experiencia en fin de semana.

Foto: Donato

Hay un recorrido guiado por la propiedad (incluida la cava), una degustación de 3 vinos de casa y el embotellado de un vino tipo Oporto, con una etiqueta completamente personalizada.

Horario: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La experiencia tiene un costo de $640 pesos por persona.

Más información en la página web: donato.com.mx

Villa iluminada en Tlaxcala

Este fin de semana, lánzate a la ciudad de Tlaxcala, a 2 horas de CDMX), para recorrer su centro histórico y conocer sus edificios coloniales. Por la tarde, disfruta de las actividades de la Villa Iluminada 2025.

Instalada en el Recinto Ferial, muy cerca del centro, te recomendamos ir con la cámara lista porque hay muchos spots fotográficos, personajes como el Grinch y los Reyes Magos, senderos iluminados, zanqueros, mojigangas e incluso un trenecito.

Foto: Villa Navideña Tlaxcala

Hay stands de comida y bebidas, juegos mecánicos, un nacimiento monumental y un espectáculo de patinaje sobre hielo con más de 10 artistas internacionales.

El fin de semana abre de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. El show de patinaje tiene 2 funciones: 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

Entrar tiene un costo de $10 pesos por persona e incluye acceso al espectáculo de patinaje. Los juegos mecánicos y otras atracciones tienen un costo extra.

Más información en Facebook: ‘Villa navideña Tlaxcala 2025’.

Aguas termales en un pueblo mágico de Hidalgo

Si lo que quieres es escapar del frío invernal, una de las mejores opciones es Hidalgo y alguno de sus balnearios con aguas termales.

Para este fin de semana, te proponemos el parque acuático El Géiser, en el pueblo mágico de Tecozautla, a unas 3 horas de la CDMX.

Del suelo semidesértico surge agua a temperaturas de hasta 60 °C e incluso un respiradero de volcán (o géiser) que constantemente expulsa columnas de vapor que pueden alcanzar los 40 metros de altura.

Foto: El Géiser Balneario SPA

El complejo tiene albercas para niños y adultos, toboganes, chapoteaderos, pozas techadas, jacuzzis y algunas piscinas construidas en la base de la montaña.

También hay circuitos de tirolesas, puente colgante, senderos en la naturaleza, un par de restaurantes, hotel y cabañas.

El Géiser abre las 24 horas del día, todo el año.

La entrada general tiene un costo de $220 pesos por persona.

Más información en el sitio web: balnearioelgeiser.com.mx

Rampa de trineos en el Estado de México

¿Qué te parecería un fin de semana entre animales y actividades de aventura? Lánzate al Bioparque Estrella, a unas 2 horas y media de CDMX,, donde está uno de los safaris más grandes de México y un montón de experiencias adicionales.

Además de sus circuitos de obstáculos aéreos, tirolesas, montaña rusa alpina y paseos en lancha, una de sus atracciones más llamativas es el ‘Deslizador Antártica’: una enorme rampa de más de 100 metros de longitud en medio del bosque.

Foto: Bioparque Estrella

Hay que subir a un pequeño trineo individual para deslizarse por la resbaladilla gigante a toda velocidad.

El fin de semana abre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $470 pesos por persona e incluye algunas actividades y recorridos. El ‘Deslizador Antártica’ tiene un precio extra de $35 por persona y permite lanzamientos ilimitados.

Más información en el sitio web: bioparquemexico.mx

