Durante las vacaciones decembrinas, la ciudad de Pachuca, a una hora y media de CDMX, ofrece una atracción de temporada: el Dinoparque Iluminado.

Se trata de una edición navideña del parque temático dedicado a los dinosaurios. Este transforma su entorno prehistórico en un recorrido nocturno con ambientación navideña, actividades interactivas y atracciones para todas las edades.

La villa navideña ofrece spots ideales para fotos, luces temáticas y un ambiente completamente festivo. Foto: Facebook Museo Interactivo El Rehilete

¿Qué es el Dinoparque Iluminado?

El Dinoparque Iluminado se caracteriza por sus 40 dinosaurios a escala real, algunos de ellos mecatrónicos, que sorprenden por su movimiento y sonido.

Durante esta temporada, el recorrido se adapta con iluminación especial y decoraciones navideñas que crean una atmósfera festiva.

Caminar entre figuras prehistóricas iluminadas por la noche convierte la visita en una experiencia visual única, ideal para disfrutar en familia.

¿Qué actividades hay en el Dinoparque Iluminado?

Para esta edición, el parque suma cinco atracciones principales que renuevan por completo la experiencia.

Destaca la pista de hielo, así como un espacio con nieve artificial que permite vivir un ambiente invernal poco común en la región.

También se agregó una villa navideña, diversos spots para fotografías y la presencia Santa Claus y El Grinch, que animan el recorrido y hacen aún más especial la visita.

La pista de hielo y la nieve artificial se convierten en uno de los mayores atractivos del Dinoparque Iluminado. Foto: Facebook Museo Interactivo El Rehilete

¿Cuánto cuesta la entrada a Dinoparque Iluminado?

Los boletos se adquieren directamente en las taquillas del Museo El Rehilete, con un costo de 66 pesos para niños y 74 pesos para adultos.

La entrada permite recorrer el parque iluminado y acceder a las atracciones incluidas en su edición navideña.

¿Dónde se encuentra el Dinoparque Iluminado?

El Dinoparque Iluminado se encuentra dentro de las instalaciones del Museo El Rehilete, en el kilómetro 84.5 de la carretera México–Pachuca, en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo.

El parque abre de 17:30 a 20:30 horas y estará disponible hasta el próximo 7 de enero, permitiendo aprovechar al máximo los efectos de iluminación y la ambientación decembrina.

Se recomienda consultar las redes oficiales del museo para conocer posibles actualizaciones sobre horarios y operación.

Santa Claus y El Grinch forman parte de la experiencia decembrina que llena de magia el Dinoparque Iluminado. Foto: Facebook Museo Interactivo El Rehilete

