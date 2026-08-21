Tras los operativos para reordenar el ambulantaje y luego de tres días de descanso, este jueves se colocaron menos comercios en la Alameda Central, pero continuaron las protestas en los alrededores de tres organizaciones inconformes con la reducción de lugares.

En el parque público se mantuvo la presencia de policías, el cual seguirá hasta que los comerciantes entiendan que la zona es de todos, ha señalado el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que los pasillos centrales de la Alameda estuvieron casi libres para los transeúntes, ya que se colocaron un promedio de cuatro ambulantes de bebidas y alimentos en los alrededores de cada fuente.

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Sobre el Monumento a Beethoven también estuvo libre el paso y solamente se colocaron un par de carritos, uno que vendía café turco y otro de frituras. Sin embargo, en las esquinas de la calle Ángela Peralta, tanto del lado de Juárez como de Hidalgo, se desplegó un operativo de elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno de la capital.

La mayoría de los comercios de las colectivas feministas ocuparon su espacio regular sobre toda la acera del parque cercana a avenida Juárez, desde su límite con el Palacio de Bellas Artes hasta el otro extremo con la Plaza de la Solidaridad.

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Las vendedoras montaron telas y plásticos sobre el suelo con mercancía, a pesar de que policías se colocaron enfrente de ellas.

Comerciantes mazahuas cerraron la circulación del Eje Central, Tacuba y avenida Hidalgo en rechazo a los pocos lugares que se les quieren dar. Foto: GABRIEL PANO

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Bloqueo

A la 1 de la tarde, y durante más de seis horas, los grupos Comerciantes Mazahuas de Alameda Central CDMX y Comerciantes de Alameda Central de Discapacidad Indígenas Mazahuas cerraron la circulación del Eje Central, Tacuba y avenida Hidalgo, en desacuerdo con la reducción en el número de lugares que propone la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.

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Explicaron que la indicación gubernamental les limita a siete espacios por agrupación, lo cual no representa ni una cuarta parte del número total de los integrantes de sus organizaciones.

“Sí estamos de acuerdo con que haya un orden para todo el comercio. Lo que no estamos de acuerdo es que nos quiten a nosotras para contemplar a grupos que ya tienen la [Plaza de la] Solidaridad”, acusó una de las líderes de ambulantes.

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Refirió que han mantenido mesas de trabajo con el titular de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Llubere Sevilla, pero no han llegado a un acuerdo entre las dos partes. Por lo tanto, la comerciante pidió una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Sobre avenida Juárez, entre López y el Eje Central, se instaló otro grupo, encabezado por la Organización Fundadora Mazahua de la Alameda Central Juanita A.C., sobre el arroyo vehicular.

De acuerdo con su líder, tampoco están de acuerdo con la reducción a siete espacios por grupo, ya que los integrantes de su colectivo son 38 comercios.

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Rechazó que los obliguen a descansar martes y miércoles, como lo había estipulado la Secretaría de Gobierno.

Las tres organizaciones aseguraron que no forman parte de los grupos que se manifestaron el domingo y lunes en contra de estos lineamientos.

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