La tarde de este jueves se registró la presencia de lluvia en distintas zonas de la Ciudad de México, con intensidades que fueron de ligera a fuerte en al menos nueve alcaldías.

De acuerdo con el reporte más reciente, la lluvia ligera se registró en

Benito Juárez

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Tlalpan

Gustavo A. Madero

En tanto, en la alcaldía Venustiano Carranza se presentó lluvia de intensidad moderada. En Circuito Interior y Oceanía se reporta un importante encharcamiento en dirección al AICM por lo que se recomendó a la población tomar precauciones.

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La mayor intensidad se registró en Miguel Hidalgo, donde se reportó lluvia fuerte durante la actualización.

Las precipitaciones se presentaron en diferentes puntos de la capital y las condiciones meteorológicas podrían generar encharcamientos, afectaciones viales y reducción de visibilidad para los automovilistas.

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Recomendaciones

Ante estas condiciones, se recomendó:

Conducir con precaución

Reducir la velocidad

Mantener una distancia adecuada entre vehículos.

Extremar precauciones al transitar por zonas donde pudiera acumularse agua

al transitar por zonas donde pudiera acumularse agua Evitar cruzar corrientes en calles y avenidas.

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Las autoridades mantuvieron el monitoreo de las condiciones climáticas en las 16 alcaldías para identificar posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

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La intensidad de las precipitaciones podría variar durante las próximas horas, por lo que se llamó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Hasta el momento, el reporte indicó lluvia ligera en siete alcaldías, moderada en una y fuerte en otra, mientras continuaba el seguimiento de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México.

dmrr/cr