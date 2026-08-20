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La tarde de este jueves se registró la presencia de lluvia en distintas zonas de la Ciudad de México, con intensidades que fueron de ligera a fuerte en al menos nueve alcaldías.
De acuerdo con el reporte más reciente, la lluvia ligera se registró en
- Benito Juárez
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Tlalpan
- Gustavo A. Madero
En tanto, en la alcaldía Venustiano Carranza se presentó lluvia de intensidad moderada. En Circuito Interior y Oceanía se reporta un importante encharcamiento en dirección al AICM por lo que se recomendó a la población tomar precauciones.
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La mayor intensidad se registró en Miguel Hidalgo, donde se reportó lluvia fuerte durante la actualización.
Las precipitaciones se presentaron en diferentes puntos de la capital y las condiciones meteorológicas podrían generar encharcamientos, afectaciones viales y reducción de visibilidad para los automovilistas.
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Recomendaciones
Ante estas condiciones, se recomendó:
- Conducir con precaución
- Reducir la velocidad
- Mantener una distancia adecuada entre vehículos.
- Extremar precauciones al transitar por zonas donde pudiera acumularse agua
- Evitar cruzar corrientes en calles y avenidas.
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Las autoridades mantuvieron el monitoreo de las condiciones climáticas en las 16 alcaldías para identificar posibles afectaciones derivadas de las lluvias.
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La intensidad de las precipitaciones podría variar durante las próximas horas, por lo que se llamó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales.
Hasta el momento, el reporte indicó lluvia ligera en siete alcaldías, moderada en una y fuerte en otra, mientras continuaba el seguimiento de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México.
Manifestaciones y concentraciones en CDMX este jueves 20 de agosto; prevén actividades en distintos puntos
dmrr/cr
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