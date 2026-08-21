Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que portan figuras de ajolotes en sus uniformes compraron las prendas con sus propios recursos, por lo que no implicó un gasto de recursos públicos, aseguró la institución sobre las estampas que aparecieron en las chamarras de los efectivos durante el Mundial de Futbol.

Además, los uniformes fueron comprados de manera voluntaria. Lo anterior forma parte de una respuesta a una solicitud de información de transparencia que realizó EL UNIVERSAL a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el documento, la dependencia informó que tampoco existe un conteo del número de uniformes comprados por los policías.

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“Las prendas con la figura de un ajolote en la espalda fueron adquiridas de manera voluntaria y con recursos propios de los servidores públicos, sin implicar erogación de recursos públicos, por lo que no se cuenta con un registro institucional sobre la cantidad de prendas adquiridas”, se lee en el documento de respuesta.

Asimismo, indicó que debido a que los oficiales pagaron dichos uniformes, no hay registro de cuánto costaron.

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“No se cuenta con un registro institucional sobre la cantidad de prendas adquiridas ni sobre su costo”, expuso.

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Desde finales de junio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron vistos con uniformes que mostraban figuras de ajolotes en la espalda; por ejemplo, en los operativos que se realizaron en las inmediaciones del Estadio Banorte, como parte del Operativo Última Milla.

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En camisolas, chamarras y rompevientos, los ajolotes pasaron a formar parte de los uniformes de los oficiales, principalmente de los de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Esta casa editorial también preguntó el motivo por el cual se compraron los uniformes con el ajolote; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

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EL UNIVERSAL publicó el 24 de junio que policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana portaban chamarras color amarillo fluorescente donde en la parte trasera destaca la imagen de un ajolote.

El uniforme también incorporaba los emblemas y escudos oficiales de la corporación policial, así como la leyenda “México 2026” en la parte frontal.

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