Como parte de la atención que brindará la Ciudad de México durante el Mundial, la Secretaría de Movilidad (Semovi) alista servicios exprés en distintos medios de transporte público para garantizar la llegada de las personas que vayan al Estadio Banorte.

Así lo dio a conocer el titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, quien explicó que se trata de un plan denominado Park and Ride, para trasladar desde las zonas de descanso de los deportistas y a la gente que vaya al estadio.

De acuerdo con la presentación del proyecto, se establece que el costo del servicio redondo será de 500 pesos, más el costo de la tarjeta. Serán cinco rutas que irán del Auditorio, Plaza Carso, Santa Fe, Six Flags y Parque Ecológico Xochimilco al estadio.

“Este servicio no significa que se dejará de prestar el servicio de manera habitual, sino que solamente se hacen servicios exprés para aquellos que garanticen tener boleto para acercarse al estadio y garantizar los trayectos que tenemos”, explicó.

Señaló que fundamentalmente se usará transporte público, desde unidades eléctricas, RTP, Metro, Trolebús, Tren Ligero y Metrobús, para llegar a la zona delimitada.

“Se limitan algunos transportes, porque van solamente a zonas de aparcadero, cercanas al estadio, y de ahí se camina; y solamente tienen acceso aquellos que tengan acreditación en la zona. Pero también se garantiza que los pobladores que viven cerca de la zona, los comerciantes y los que distribuyen cosas dentro de la zona, previa identificación, puedan seguir utilizándola”, añadió.

El sistema se probará el 28 de marzo —con el partido de reinauguración del estadio entre México y Portugal—, para evaluar su operación.

Como parte de las acciones de cara al Mundial se intensificará el programa Conduce sin Alcohol, Salvavidas en las 16 alcaldías de forma permanente, anunció la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Rosario Novoa Peniche.

