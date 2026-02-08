Ecatepec, Méx.- Luego de casi dos décadas de baches y abandono, el gobierno de Ecatepec repavimentó la Avenida Toluca, que comunica a siete comunidades de la parte alta del municipio en su más de medio kilómetro de longitud, de acuerdo con director de Obras Públicas de Ecatepec, entre ellas San Carlos y Lomas de San Carlos.

“Vilchis dejó hoyos y Azu los reparó”, “Hoy celebramos una obra y su palabra cumplida” y “El pueblo no olvida a quien sí cumple”, fueron algunas leyendas que ecatepenses plasmaron en cartulinas y que mostraron durante la inauguración de la vialidad.

Azucena Cisneros en reinauguración de la Avenida Toluca, en Ecatepec. Febrero 2026. Fotos: Especiales

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, cortó el listón inaugural y junto con decenas de vecinos caminó por la avenida que fue repavimentada con concreto hidráulico, con una inversión de 15 millones 18 mil 837 pesos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom).

“Este gobierno tiene que terminar con el rezago. No vamos a acabar con todo, pero vamos a avanzar mucho porque la gente en las zonas altas merece vivir con dignidad, con servicios de calidad y eso es algo que traigo en mi corazón, en mi mente todos los días”, aseguró la edil.

Lee también Policía Municipal de Ecatepec ha detenido a 47 personas por tirar basura o cascajo; la mayoría son hombres

Victoria Maqueda segunda delegada de Lomas de San Carlos y Claudia Godínez, integrante del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de San Carlos Cantera, dijeron que la repavimentación de avenida Toluca beneficia a habitantes de sus comunidades y de las colonias Buenos Aires, Almárcigo Norte, Almárcigo Sur, San Carlos y El Ostor.

Francisco Correa Medina, vecino del fraccionamiento San Carlos, dijo que la avenida estuvo en mal estado casi dos décadas y hasta ahora lograron su repavimentación; “la verdad estoy sorprendido. Aquí tengo 60 años viviendo. Me voy a morir, pero ya vi algo nuevo”, dijo.

Lucía Irma Gutiérrez García, de la misma comunidad, agradeció a la alcaldesa Azucena Cisneros “porque es la única que hasta ahorita ha hecho algo para beneficio del fraccionamiento San Carlos y la seguiremos apoyando en todo lo que necesite”, dijo.

Lee también Cuánto cuestan las placas de discapacidad en el Edomex

Previamente, autoridades municipales inauguraron la pavimentación de las calles Cerrada Francisco Villa, Cerrada Prolongación Emiliano Zapata y Morelia, de la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, obras realizadas con el programa Cimientos de Esperanza en su modalidad “Mano a mano”.

Luz Guzmán Ángeles, vecina de la zona, de 80 años de edad, agradeció “de todo corazón que esto se haya realizado, que todavía lo estoy viendo”.

La presidenta municipal, Cisneros Coss, adelantó a los colonos que próximamente el gobierno municipal repavimentará una avenida secundaria o terciaria por día, para abatir el rezago.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/rmlgv