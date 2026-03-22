En seguimiento al reporte de una persona sin vida al interior de un domicilio en calles de la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron al probable responsable en posesión de varias bolsas con aparente droga.

El pasado 18 de marzo, los oficiales tomaron conocimiento de un hombre que fue hallado sin vida al interior de una vivienda localizada en la calle Plaza Santa Ana, y al realizar las primeras indagatorias y diversas entrevistas ciudadanas, supieron las características físicas y de vestimenta del probable responsable.

Por lo anterior, con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro, realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y ubicaron la zona de movilidad del sujeto que continuamente transitaba por calles de la misma colonia, motivo por el cual reforzaron la seguridad en el punto.

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Fue el sábado 21 de marzo durante un patrullaje preventivo en las calles Santa Lucía y su esquina con Boca Negra, donde observaron a una persona que coincidía con las características del sujeto de investigación, quien actuaba de manera inusual y manipulaba envoltorios de plástico.

Al notar la posible comisión de un delito, los efectivos se aproximaron y, con las medidas preventivas del caso, le marcaron el alto y, conforme a los protocolos de actuación policial, le efectuaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 20 bolsitas de plástico transparente que contenían una hierba verde y seca similar a la marihuana.

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Por lo anterior, el hombre de 37 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y, posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

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