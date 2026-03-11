Más Información

La jefa de Gobierno, , confirmó que en este periodo de sesiones presentará al Congreso capitalino la iniciativa de Ley de Rentas Justas para la , misma que está pendiente desde julio pasado, cuando la anunció como parte del Bando Uno para evitar la gentrificación.

“En este periodo, como dijimos, lo vamos a presentar. En este periodo, antes de que concluya el periodo de sesiones”, dijo en conferencia de prensa.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina agregó que la contará con la Defensoría Inquilinaria, un órgano con el que se buscará atender y garantizar los derechos, tanto de arrendadores como de arrendatarios.

“Va a haber un organismo que esté defendiendo los derechos de ambas partes, así como otros temas importantes en la Ley de Rentas”, precisó la jefa de Gobierno.

Lo anterior, tras ser cuestionada acerca de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este tema.

En este sentido, Brugada Molina afirmó que con las determinaciones recientes del Máximo Tribunal de México “queda muy claro” que tiene que regularse el padrón, pues no pueden aumentar las rentas por encima de la inflación.

“Con mayor razón, lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia queda muy claro lo que tiene que regularse aquí en la Ciudad de México, que tiene que ver con el padrón, que tiene que ver con el registro, que tiene que ver con que no pueden aumentar las rentas más allá del índice inflacionario”, indicó Brugada Molina.

El pasado 26 de febrero, la Suprema Corte declaró constitucional el artículo 2448 D del Código Civil de la Ciudad de México, el cual establece que el incremento de la renta de vivienda no puede exceder la inflación anual reportada por el Banco de México en el año anterior.

En julio del año pasado, la jefa de Gobierno anunció un Bando Uno contra la gentrificación en la Ciudad, en el que se incluyeron 14 acciones.

Entre éstas anunció la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios y la presentación de la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles, misma que adelantó que enviaría, originalmente, en agosto pasado.

