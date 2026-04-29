Las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Movilidad anunciaron que implementarán un operativo especial este domingo 3 de mayo en los alrededores del Estadio Banorte con motivo del partido entre América vs Pumas, pues el estacionamiento será limitado.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados de ambas escuadras, así como de los asistentes, trabajadores y staff, la policía capitalina desplegará más de mil 556 elementos, que se encontrarán en las inmediaciones del recinto para realizar labores de prevención y orientación, así como agilizar la movilidad en las calles y avenidas aledañas.

En tanto, mil oficiales de la Policía Auxiliar estarán desplegados en los accesos al estadio para llevar a cabo labores de revisión y apoyar durante el registro de los boletos digitales, los cuales se recomienda descargar con antelación para agilizar el ingreso de todos los asistentes.

Mil oficiales de la Policía Auxiliar estarán desplegados en los accesos al estadio para llevar a cabo labores de revisión. FOTO: EFE

Lee también ¡Atención! Metro informa que viernes, sábado y domingo la Línea 2 funcionará en 2 tramos; dos estaciones cerrarán desde mañana en la noche

Además, este dispositivo contará con el despliegue de 49 vehículos oficiales, nueve motopatrullas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuatro grúas, un autobús, además de dos drones de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, así como un helicóptero, que efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Desvíos a la circulación

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC realizará desvíos y cortes a la circulación en la calzada de Tlalpan, en el Periférico y la calzada Acoxpa, por lo que se invita a utilizar alternativas viales como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás y diversos tramos del Anillo Periférico.

Rutas especiales de transporte

En tanto, la Secretaría de Movilidad anunció que ofrecerá servicios especiales de transporte, a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que iniciarán a las 13:00 horas y concluirán a las 21:00 horas, el cual tendrá un costo de 22.50 pesos.

La Secretaría de Movilidad anunció que ofrecerá servicios especiales a través de la Red de Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos. Foto: RTP Sitio Web

Lee también Se registra incendio en bodega de neumáticos y madera en Azcapotzalco; no se reportan lesionados

Estos transportes partirán desde el Auditorio Nacional, Centro comercial Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco, Plaza Carso, Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, San Jerónimo y Cetram Constitución de 1917, con dirección al Estadio Banorte.

Los circuitos directos de apoyo con conexión al sistema de Movilidad Integrada que tendrán costo regular, son: (STE) Estación Perisur-Cetram Tasqueña, (STE) Cetram Tasqueña- Santa Úrsula /Santo Tomás, (STE) Cetram Universidad-Santa Úrsula /Santo Tomás, Línea 3 del Metro estación Universidad, Línea 2 estación Tasqueña, y estación Perisur de la Línea 1 del Metrobús.

Asimismo, habrá Ecobicis en: Parque Cerro San Antonio, Camellón de Anillo de Circunvalación, Exconvento de Churubusco y Bajo puente de Viaducto Tlalpan.

Lee también Familiares de víctimas del multihomicidio en Azcapotzalco hacen guardia afuera del inmueble; esperan a que Fiscalía coloque sellos

Las personas también podrán llegar al estadio por medio de siete rutas peatonales seguras que son: Santa Úrsula; Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calz. Tlalpan, Paseo Acoxpa además de Calzada de Tlalpan.

Estacionamientos remotos

Para quienes utilicen servicios por aplicación y taxis, las bahías de ascenso y descenso de pasajeros estarán ubicadas en los siguientes puntos: Viaducto Tlalpan y Acoxpa, Renato Leduc y Anillo Periférico, Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa, Acoxpa y División del Norte, Blvd. Gran Sur y Av. del Imán.

Los estacionamientos remotos para las personas que se acerquen al estadio se ubicarán en: Auditorio Nacional; Plaza Carso, Centro Comercial Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y San Jerónimo.

Lee también Alistan pantallas para concierto de 31 Minutos en el Zócalo; celebrarán el Día del Niño y la Niña

Para este partido de futbol, también se implementará el dispositivo ‘Última Milla’, que está delimitada al norte por la avenida Santa Úrsula; al sur por el Circuito Azteca y la lateral del Anillo Periférico; al poniente por la avenida Del Imán y Gran Sur; y al oriente por las calzadas De Tlalpan, Acoxpa y Las Torres.

Cabe destacar que sólo se permitirá el acceso de peatones con boleto o que acrediten la residencia; mientras que el acceso vehicular solo se permitirá a palcohabientes y/o a los habitantes que acrediten su residencia en la zona.

Objetos prohibidos

Las secretarías recordaron a la ciudadanía la lista de objetos que está prohibido ingresar al Estadio Banorte:

Armas, objetos punzocortantes , pirotecnia y sustancias peligrosas e inflamables.

, pirotecnia y sustancias peligrosas e inflamables. Cualquier tipo de droga o sustancia ilegal.

o sustancia ilegal. Alcohol , botellas, latas, termos, hielos o alimentos.

, botellas, latas, termos, hielos o alimentos. Banderas o mantas monumentales .

. Objetos para formar figuras en las gradas.

Animales de compañía (excepto de asistencia).

Carteles o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia, y palos, tubos, astas, herramientas, bastones para celulares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses