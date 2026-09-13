Durante el mes patrio, algunos restaurantes de la Ciudad de México aprovechan uno de los sabores más representativos de la temporada para generar creaciones inesperadas, desde chilaquiles y enchiladas, hasta churros y postres.

Aunque los chiles en nogada siguen siendo uno de los platillos más esperados de las fiestas patrias, existen alternativas para quienes quieren probar algo distinto sin dejar de lado los ingredientes y sabores de la temporada.

Estas son tres opciones para disfrutar creaciones diferentes con nogada durante septiembre.

Chilaquil Haus: chilaquiles dulces con nogada

Para quienes buscan disfrutar del sabor patrio desde el desayuno, Chilaquil Haus lleva la nogada a uno de los platillos mexicanos favoritos, los chilaquiles.

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El restaurante, ubicado en la zona centro-sur de la Ciudad de México, prepara chilaquiles, tortas, burritos, molletes y otros antojitos con ingredientes frescos y salsas elaboradas al momento. Durante el mes de septiembre incorpora a su menú una propuesta particular, chilaquiles dulces de nogada, un alternativa original y deliciosa.

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Encontrarás Chilaquil Haus en Don Luis 108, colonia Nativitas, cerca de avenida Plutarco Elías Calles, en la CDMX.

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La Pitahaya Vegana: chile en nogada vegetariano

En la colonia Roma Norte, La Pitahaya Vegana ofrece una versión del chile en nogada completamente basada en plantas.

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Su propuesta está elaborada con una crema de nuez sobre chile poblano relleno de fruta criolla de temporada y tofu artesanal dorado, acompañado de las características tortillas rosadas del restaurante.

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El lugar se especializa en cocina vegana, ingredientes locales y prácticas responsables, con una oferta reconocible por sus platillos coloridos y es una opción ideal para quienes quieren conservar la esencia de uno de los clásicos de septiembre, pero manteniendo una dieta vegana.

La Pitahaya Vegana se encuentra en la calle Querétaro 90, esquina con Orizaba, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

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Corazón de Barro: flan y churros con nogada

En Corazón de Barro, la nogada no se limita a un solo platillo. Durante el mes patrio, el restaurante incorpora distintas preparaciones especiales que juegan con esta tradicional salsa cremosa mexicana.

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Entre las opciones de temporada se encuentran flan con nogada, churros con nogada, enchiladas con nogada y el tradicional chile en nogada.

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Su propuesta gastronómica se inspira en la cocina mexicana y combina ingredientes frescos con técnicas tradicionales, además de una carta de coctelería para acompañar los alimentos.

Corazón de Barro cuenta con dos sucursales en la Ciudad de México, una en Parque Las Antenas, al oriente de la capital, y otra en Parque Vía Vallejo, al norte.

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