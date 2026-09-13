Experiencias El Universal | 13-09-26 | 01:02 |

Durante el , algunos restaurantes de la aprovechan uno de los sabores más representativos de la temporada para generar creaciones inesperadas, desde chilaquiles y , hasta y postres.

Aunque los siguen siendo uno de los platillos más esperados de las fiestas patrias, existen alternativas para quienes quieren probar algo distinto sin dejar de lado los ingredientes y sabores de la temporada.

Estas son tres opciones para disfrutar creaciones diferentes con nogada durante septiembre.

Chilaquil Haus: chilaquiles dulces con nogada

Para quienes buscan disfrutar del sabor patrio desde el desayuno, lleva la nogada a uno de los favoritos, los .

Con Club EL UNIVERSAL disfruta de un 20% de descuento en Chilaquil Haus. | Imagen: especial.
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El restaurante, ubicado en la zona centro-sur de la Ciudad de México, prepara chilaquiles, tortas, burritos, molletes y otros antojitos con ingredientes frescos y salsas elaboradas al momento. Durante el mes de septiembre incorpora a su menú una propuesta particular, chilaquiles dulces de nogada, un alternativa original y deliciosa.

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Encontrarás Chilaquil Haus en Don Luis 108, colonia Nativitas, cerca de avenida Plutarco Elías Calles, en la CDMX.

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La Pitahaya Vegana: chile en nogada vegetariano

En la colonia Roma Norte, ofrece una versión del chile en nogada completamente basada en plantas.

Con Club EL UNIVERSAL obtén un 20% de descuento en tu consumo en restaurante en La Pitahaya Vegana. | Imagen: especial.
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Su propuesta está elaborada con una crema de nuez sobre relleno de fruta criolla de temporada y tofu artesanal dorado, acompañado de las características tortillas rosadas del restaurante.

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El lugar se especializa en , ingredientes locales y prácticas responsables, con una oferta reconocible por sus platillos coloridos y es una opción ideal para quienes quieren conservar la esencia de uno de los clásicos de septiembre, pero manteniendo una dieta vegana.

La se encuentra en la calle Querétaro 90, esquina con Orizaba, colonia , alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

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Corazón de Barro: flan y churros con nogada

En , la nogada no se limita a un solo platillo. Durante el mes patrio, el restaurante incorpora distintas preparaciones especiales que juegan con esta tradicional salsa cremosa mexicana.

Con Club EL UNIVERSAL disfruta de un 15% de descuento en Corazón de Barro. | Imagen: especial.
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Entre las opciones de temporada se encuentran flan con nogada, churros con nogada, enchiladas con nogada y el tradicional chile en nogada.

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Su propuesta gastronómica se inspira en la y combina ingredientes frescos con técnicas tradicionales, además de una carta de para acompañar los alimentos.

Corazón de Barro cuenta con dos sucursales en la Ciudad de México, una en , al oriente de la capital, y otra en Parque Vía Vallejo, al norte.

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