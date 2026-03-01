El cuidado preventivo de la salud es una prioridad que no debería representar un gasto excesivo para tu economía. Realizarse estudios de laboratorio de manera periódica permite detectar riesgos a tiempo y mantener un bienestar integral sin complicaciones. Gracias a Club EL UNIVERSAL, acceder a diagnósticos confiables y tecnología de vanguardia es más sencillo a través de beneficios exclusivos.

Te presentamos 12 opciones de laboratorios donde puedes realizarte desde análisis de rutina hasta estudios especializados con descuentos que también protegen tu presupuesto.

Laboratorios Olab

Con más de 65 años de trayectoria, Laboratorios Olab se ha consolidado como un referente en servicios de salud diagnóstica desde su fundación en 1959. Su modelo de atención se basa en el uso de tecnología avanzada y un equipo de profesionales especializados para garantizar resultados exactos y oportunos.

Actualmente, cuentan con una amplia cobertura que incluye 41 sucursales distribuidas en la Ciudad de México y el Estado de México, además de 6 unidades de atención en el estado de Querétaro.

Su catálogo de servicios es de los más completos, abarcando desde análisis clínicos básicos hasta estudios de gabinete especializados como mastografías, resonancia magnética, tomografía, ultrasonido 4D y rayos X. También ofrecen servicios enfocados en cardiología, neurología y odontología.

Beneficio con Club EL UNIVERSAL: disfruta de 25% de descuentopresentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL en estudios de laboratorio clínico, gabinete y especiales. No aplica con otras promociones.

Laboratorios Jenner

Con más de 20 años de experiencia en el sector médico, Laboratorios Jenner ofrece un servicio basado en la precisión y la calidez humana. Cuentan con un catálogo de más de 1,300 estudios distintos, lo que permite a los pacientes encontrar desde análisis clínicos de rutina hasta pruebas de alta especialidad.

Sus servicios incluyen rayos X, ultrasonidos, electrocardiogramas y diversos perfiles de laboratorio que ayudan a los médicos a emitir diagnósticos con mayor valor para el cuidado del paciente.

Disponen de una amplia cobertura con más de 25 sucursales ubicadas en zonas como Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y diversas localidades en el Estado de México como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco.

Beneficio con Club EL UNIVERSAL: disfruta de 25% de descuento presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL en estudios de laboratorio clínico, gabinete y especiales. No aplica con otras promociones.

Laboratorios Azteca

Como parte del Grupo Diagnóstico Aries, Laboratorios Azteca trabaja bajo altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de salud de la población mexicana. Se especializan en el diagnóstico, seguimiento y prevención de enfermedades crónico-degenerativas, ofreciendo un catálogo extenso que supera los 2,100 tipos de estudios.

Su oferta incluye análisis clínicos, tomografías, rayos X y perfiles especializados como el reumático, dental y diversos chequeos prenatales diseñados para cada etapa del embarazo.

Destacan también sus servicios de audiometría y estudios otoneurológicos completos, ideales para quienes requieren una evaluación profunda de la salud auditiva.

Cuentan con una presencia estratégica en la Ciudad de México y el Estado de México, con sucursales en alcaldías como Coyoacán, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, así como en municipios de la zona metropolitana como Ecatepec, Chalco y Texcoco.

Beneficio con Club EL UNIVERSAL: disfruta de 25% de descuento presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL en estudios de laboratorio clínico, gabinete y especiales. No aplica con otras promociones.

Lister

Con más de 50 años de trayectoria, Lister se posiciona como un referente de salud en el noreste de México. Su filosofía se basa en la renovación constante de tecnología instrumental y un programa de capacitación para su personal, asegurando precisión bajo estándares internacionales.

Cuenta con una infraestructura robusta que incluye departamentos especializados en inmunología, diagnóstico molecular, química clínica, bacteriología y hematología, entre otros. Su presencia se extiende a través de múltiples sucursales en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, facilitando el acceso a diagnósticos de calidad en la región.

Beneficio con Club EL UNIVERSAL: disfruta de 25% de descuento presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL en estudios de laboratorio clínico, gabinete y especiales. No aplica con otras promociones.

Además de las opciones anteriores, cuentas con una amplia red de aliados donde puedes hacer válida esta promoción para monitorear tu salud de forma constante. Presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL o mostrando la promoción desde tu celular, obtienes un 25% de descuento en estudios de laboratorio clínico, gabinete y especiales en los establecimientos:

