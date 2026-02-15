Más Información

no es solo un bonito detalle, también es una forma comprobada de generar bienestar emocional. Así lo demuestra el estudio “An Environmental Approach to Positive Emotion: Flowers”, realizado por el Instituto Rutgers, de la Universidad Estatal de New Jersey, bajo la dirección de la psicóloga Jeannette Haviland-Jones.

Este comprobó que las flores provocan emociones positivas inmediatas y duraderas, además de fortalecer la conexión entre las personas.

¿Qué descubrió el estudio?

Los investigadores encontraron que las flores funcionan como un “estimulante emocional”, es decir, algo que activa de manera natural sentimientos de bienestar en los seres humanos. De forma similar a como algunas plantas evolucionaron para atraer animales, las también despiertan respuestas positivas en nosotros.

Durante tres etapas del estudio, se observó que las flores provocan sonrisas genuinas en mujeres y hombres, mejoran el estado de ánimo incluso días después de recibirlas y fomentan conductas sociales positivas, como hablar más con familiares y amigos.

¿Cómo se realizó la investigación?

Participaron 147 mujeres adultas, divididas en tres grupos de edad (20 a 39, 40 a 59 y mayores de 60 años). Cada una recibió en su casa uno de tres regalos de valor similar:

Para asegurar resultados imparciales, nadie sabía qué regalo recibiría cada persona.

Se midieron tres aspectos, la sonrisa inmediata (la sonrisa Duchenne, que indica felicidad real), el estado de ánimo mediante cuestionarios científicos y el comportamiento social, como hablar más con otras personas.

Resultados del estudio

  • El 100% de quienes recibieron flores sonrió de forma genuina.
  • Con frutas, el 10% no sonrió.
  • Con velas, el 23% no sonrió.

Las flores provocaron la respuesta emocional más fuerte y positiva.

Días después, aunque en general las emociones disminuyen con el tiempo, solo quienes recibieron flores reportaron un aumento en alegría y disfrute. Las personas que recibieron flores hablaron más con familiares y amigos, también reportaron mayor apoyo emocional.

¿Qué significa esto?

Regalar flores sí tiene un impacto psicológico real. Hacen sonreír, elevan el ánimo y fortalecen los lazos entre las personas. Ningún otro regalo del estudio logró un efecto tan profundo y duradero.

