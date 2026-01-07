¡No tires tu nochebuena! Instalan centros de acopio en CDMX para donar la flor: ¿cuándo y dónde llevarla?

Ahora con el final de las fiestas decembrinas, en muchos hogares, los adornos regresan a las cajas y surge una pregunta recurrente: ¿qué hacer con el árbol natural o la nochebuena que ya cumplieron su función decorativa?

En la Ciudad de México, la respuesta no es la basura, sino los centros de acopio habilitados para su correcto aprovechamiento ambiental.

De acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), los árboles de Navidad naturales y las flores de nochebuena pueden reincorporarse a ciclos ecológicos mediante procesos como la composta y la cobertura vegetal.

Estas acciones buscan reducir residuos y fortalecer la restauración de áreas verdes en la capital.

La altura mínima de los árboles navideños es de 1.5 metros y los precios van de los 900 a tres mil pesos, dependiendo de su tamaño, mientras que las flores de nochebuena costarán de 60 a 300 pesos. Foto: Especial

¿Por qué no tirarlos junto con la basura?

Un árbol natural o una nochebuena no son residuos comunes. Se trata de materia orgánica que, si se desecha incorrectamente, suele terminar en rellenos sanitarios o en la vía pública, donde se convierte en un problema adicional de manejo de residuos. En cambio, cuando se acopian de forma adecuada, pueden transformarse en insumos ambientales útiles.

La composta generada a partir de estos materiales mejora la estructura del suelo, aporta nutrientes y favorece la retención de humedad. Por su parte, la cobertura vegetal protege la tierra contra la erosión y contribuye a la regeneración de ecosistemas urbanos.

Según la SEDEMA, este modelo responde a una lógica de economía circular, en la que los materiales no tienen una sola vida útil, sino que regresan a la naturaleza tras cumplir su función inicial.

Antes de llevar los árboles o las plantas a los centros de acopio, es indispensable entregarlos completamente limpios. Esto implica retirar plásticos, luces, cables, clavos, grapas, listones o bases artificiales. Solo se recibe materia vegetal para evitar la contaminación del proceso de tratamiento.

venta_de_arboles_de_navidad_naturales_2024.jpg

Centros de acopio disponibles en CDMX

Durante los primeros meses del año, distintos espacios públicos funcionarán como puntos de recepción para árboles naturales y nochebuenas. Algunos aceptan ambos tipos de plantas y otros únicamente flores.

Pinos y nochebuenas

Bosque de San Juan de Aragón

Huerto Educativo, Puerta 7

Del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.

Mercado de Trueque, Acceso 1

11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.

Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1

Durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Solo nochebuenas

Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco Mercado de Trueque

8 de febrero, de 8:00 a 13:00 horas.

Centro de Cultura Ambiental Yautlica

Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas.

Centro de Conservación Ambiental Acuexcomatl

Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas.

Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas

Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas.

¡Dale un destino adecuado a tus flores de nochebuena!



Llévalas a los centros de acopio y contribuye al cuidado del ambiente.



Consulta el centro más cercano y sus horarios de atención. También puedes llevar tu árbol de Navidad.



Conoce más: https://t.co/XppYNYTI6m pic.twitter.com/a2dVxVR08w — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 5, 2026

Más allá de un gesto simbólico, disponer adecuadamente de los árboles y las nochebuenas permite reincorporar la materia orgánica a procesos de restauración ambiental.

Así, aquello que fue el centro de la sala o el adorno principal de las fiestas no desaparece, sino que cambia de forma y regresa al suelo del que alguna vez salió.

