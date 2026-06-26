Progreso, Yucatán. - Verdín, una tortuga blanca de 135 kilogramos, fue liberada luego de permanecer un año en rehabilitación.

En julio del año pasado, “Verdín” fue encontrada en la playa de Celestún con una fractura en la cabeza, por lo que fue llevada al Centro de Rescate e Investigación de Tortugas Marinas en la Península de Yucatán.

El biólogo Carlos León Alemán, docente del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y encargado del campamento tortuguero, afirmó que la suma de voluntades fue un factor indispensable para la curación de la tortuga marina.

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La suma de voluntades fue un factor indispensable para la curación de la tortuga marina. | Foto: Especial.

“La comunidad de extranjeros nos hicieron donaciones en especie porque se utilizan muchos materiales de curación, como guantes, vendas, medicamentos. Se pagaron los rayos X, los exámenes de sangre que son necesarios para verificar que esté bien de salud”, indicó.

Por su parte, Maribel Escobedo Mondragón, directora del Centro de Rescate e Investigación de Tortugas Marinas en la Península de Yucatán, comentó que desde 2020, cuando se inició el programa, se han liberado unas 30 tortugas que, después de una lesión, fueron atendidas y rehabilitadas.

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Sin embargo, lamentó que algunos ejemplares fueron decomisados, otros atacados por fauna feral o vararon en la costa por alguna enfermedad.

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Desde 2020, se han liberado unas 30 tortugas que, después de una lesión, fueron atendidas y rehabilitadas. | Foto: Especial.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, destacó que cada liberación representa una nueva oportunidad para la vida y reafirma el compromiso de instituciones, especialistas y voluntarios con la conservación de las tortugas marinas en las costas de Yucatán.

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“Ver regresar a esa tortuga al mar, de verdad que nos llena de mucho orgullo y nos hace ver que estamos trabajando justo por lo que queremos: por tener un futuro mejor para nuestro Yucatán, para nuestros jóvenes, que hoy se pueden sentir orgullosos”, manifestó.

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JACL/cr