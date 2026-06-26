[Publicidad]
Progreso, Yucatán. - Verdín, una tortuga blanca de 135 kilogramos, fue liberada luego de permanecer un año en rehabilitación.
En julio del año pasado, “Verdín” fue encontrada en la playa de Celestún con una fractura en la cabeza, por lo que fue llevada al Centro de Rescate e Investigación de Tortugas Marinas en la Península de Yucatán.
El biólogo Carlos León Alemán, docente del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y encargado del campamento tortuguero, afirmó que la suma de voluntades fue un factor indispensable para la curación de la tortuga marina.
Lee también Detienen a civil con armas, cargadores y explosivos improvisados en Culiacán; viajaba en una camioneta robada
“La comunidad de extranjeros nos hicieron donaciones en especie porque se utilizan muchos materiales de curación, como guantes, vendas, medicamentos. Se pagaron los rayos X, los exámenes de sangre que son necesarios para verificar que esté bien de salud”, indicó.
Por su parte, Maribel Escobedo Mondragón, directora del Centro de Rescate e Investigación de Tortugas Marinas en la Península de Yucatán, comentó que desde 2020, cuando se inició el programa, se han liberado unas 30 tortugas que, después de una lesión, fueron atendidas y rehabilitadas.
[Publicidad]
Sin embargo, lamentó que algunos ejemplares fueron decomisados, otros atacados por fauna feral o vararon en la costa por alguna enfermedad.
Lee también Yucatán prevé ocupación hotelera de hasta 70% en verano; esperan superar cifras de 2025
La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, destacó que cada liberación representa una nueva oportunidad para la vida y reafirma el compromiso de instituciones, especialistas y voluntarios con la conservación de las tortugas marinas en las costas de Yucatán.
[Publicidad]
“Ver regresar a esa tortuga al mar, de verdad que nos llena de mucho orgullo y nos hace ver que estamos trabajando justo por lo que queremos: por tener un futuro mejor para nuestro Yucatán, para nuestros jóvenes, que hoy se pueden sentir orgullosos”, manifestó.
Congreso de Yucatán aprueba reforma a su Constitución para despenalizar el aborto; eliminan protección legal desde la fecundación
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
El arte de hacer drag al interior de Santa Martha Acatitla; "veía que era imposible pero ya lo hice": Camila Phoenyx
Mundo
Beijing confirma un muerto y 13 heridos tras choque de avioneta contra un rascacielos; autoridades investigan "circunstancias del suceso"
Universal Deportes
Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de HOY, sábado 27 de junio
Techbit
Qué es el modo AOD de tu celular y cómo activarlo
La Roja
¿Estos fueron los espermas ganadores? Hermanos han desatado el terror en la Venustiano Carranza
La Roja
¡Cae rata en el Centro! Abaten a sicario de la Anti-Unión
Impresa
Portada El Gráfico | Sábado 27 de Junio de 2026
Historias
Horóscopos de HOY: TAURO, te darás cuenta de lo que realmente vale la pena en tu vida