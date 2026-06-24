Culiacán. - La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en trabajos de reconocimiento en el sector Los Ángeles, en la parte nor-poniente de Culiacán, fue detenido un civil con tres armas de fuego, nueve cargadores, un contenedor con explosivos improvisados.

El personal de la Guardia Nacional en su patrullaje cerca de una unidad habitacional privada, ubicó a un civil que al notar su presencia realizó una maniobra evasiva por lo que fue perseguido y alcanzado para una revisión.

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Durante la revisión a la camioneta que estaba en su poder, una Mazda CX-5 modelo 2022 de color blanco, con reporte de robo, se encontraron dos fusiles automáticos, una pistola, nueve cargadores abastecidos y un número aún no determinado de artefactos explosivos que se encontraban en un contenedor.

El detenido junto con las armas, cargadores y explosivos fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra una carpeta de investigación sobre lo asegurado, junto con la unidad con reporte de robo.

Sobre este hecho previamente se conoció que una llamada anónima a las líneas de emergencia alertaron a las autoridades sobre la presencia de personas armadas en una residencia de una de las privadas de la zona de Los Ángeles, cerca de la carretera que conduce a la sindicatura de Imala.

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