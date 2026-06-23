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Valladolid, Yucatán. - Un interno del Centro de Reinserción Social de la comisaría de Ebtún, en Valladolid, fue hallado sin vida por suspensión dentro de su celda.
De acuerdo con la información recabada, el hecho fue detectado durante el pase de lista del módulo A, cuando personal de custodia notó la ausencia del interno y acudió a verificar su celda.
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Al ingresar, fue encontrado suspendido, por lo que de inmediato fue bajado y colocado en el piso para revisar su estado. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
Los primeros reportes indican que se trató de un suicidio, pues en la celda no se encontraron indicios de violencia atribuibles a terceras personas ni hubo reporte previo de riña, agresión o altercado dentro del módulo.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para profundizar en los hechos y descartar cualquier tipo de agresión contra el ahora occiso.
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dmrr/cr
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