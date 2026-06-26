Hermosillo, Son.- Trabajadores de la salud, maestros y derechohabientes del ISSSTE bloquearon este viernes el bulevar Morelos, frente al Hospital “Dr. Fernando Ocaranza”, para exigir una respuesta del Gobierno Federal a la crisis que enfrenta el nosocomio.

La protesta que inició alrededor de las 7:00 horas, llevó al cierre de la circulación en ambos sentidos de la vialidad, generando afectaciones al tránsito vehicular, por alrededor de una hora.

Los manifestantes señalaron que decidieron volver a las calles porque, tras el bloqueo realizado el pasado 15 de junio, no han recibido soluciones de fondo por parte de las autoridades federales.

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Los manifestantes señalaron que decidieron volver a las calles porque no han recibido soluciones de fondo. Foto: Javier Escobar / EL UNIVERSAL

Explicaron que las fallas en el sistema eléctrico, la falta de aire acondicionado, el deterioro de las instalaciones y las carencias de equipo continúan afectando la atención médica y las condiciones laborales del personal.

Reconocieron que el Gobierno de Sonora implementó algunas medidas emergentes, como la instalación de equipos de aire acondicionado, luego de la visita del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

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Sin embargo, aseguraron que esas acciones no resuelven el problema estructural del hospital, cuya operación depende de recursos y decisiones del Gobierno Federal.

Los manifestantes advirtieron que las condiciones actuales representan un riesgo para pacientes y trabajadores. Foto: Javier Escobar / EL UNIVERSAL

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Durante la protesta, los inconformes afirmaron que únicamente funcionarios del gobierno estatal han mantenido el diálogo con el movimiento, mientras que los representantes del ISSSTE y de la Federación no han presentado un plan concreto de atención.

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Luis Arturo Maldonado, enfermero intensivista y vocero del movimiento, sostuvo que el personal exige una mesa de trabajo con funcionarios federales que tengan facultades para autorizar recursos y establecer compromisos por escrito.

Indicó que ya no aceptarán reuniones sin resultados y demandó un calendario de acciones que incluya presupuesto, contratación de personal, equipamiento y rehabilitación de las instalaciones.

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Los manifestantes advirtieron que las condiciones actuales representan un riesgo para pacientes y trabajadores, al considerar que el hospital opera con deficiencias que ponen en peligro la prestación de los servicios médicos.

Aseguraron que mantendrán la presión hasta obtener una respuesta formal del Gobierno Federal y soluciones concretas para superar la crisis que enfrenta el Hospital “Dr. Fernando Ocaranza”.

vr