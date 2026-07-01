Auna semana de que ocurrieron los dos terremotos que dejaron miles de muertos y decenas de desaparecidos en Venezuela, los migrantes de esa nacionalidad que radican en Ciudad Juárez mantienen incertidumbre y pesar de no poder acudir hasta su país a ayudar a sus familias y amigos.

Eudys Michelle tiene un año en esta frontera y dice a EL UNIVERSAL que su madre, quien vive en Caracas, Venezuela, le envió videos y fotos de lo que ocurrió el pasado 24 de junio, y aunque la casa donde ella vive no sufrió afectaciones, la problemática que tienen radica en la falta de alimentos y recursos para poder salir adelante.

“Mi mamá vive cerca de Caracas, ella no se vio afectada, pero dice que sí sintió los temblores, me mandó los videos y todo de cómo se mueve la casa. Están asustados, esperando a ver qué pasa, dice que siente que tiembla a cada rato”, indica el joven que se dedica a vender aguas en los cruceros de esta localidad.

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A decir de él, más que sentir tristeza, se siente mal de no poder ayudar a su familia y al pueblo de Venezuela que enfrentan ahora una situación más dura y de la cual vendrán más carencias.

“Yo me siento mal, estoy haciendo plata para mandarle a mi mamá, porque no hay comida, no hay nada. Está la cosa peor de cómo estaba, con eso así ahora todo está peor”, añade.

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Eudys llegó a Ciudad Juárez con la intención de cruzar a Estados Unidos, pero las políticas migratorias en ese país lo orillaron a que se quedara a vivir aquí desde hace un año.

A diario y desde hace ya varios meses se le ve vender aguas en el semáforo de Plutarco Elías Calles y David Herrera Jordán, donde le toca sortear las altas temperaturas que actualmente se registran en la frontera.

“La gente de aquí me ha tratado muy bien, ahorita ya no deseo llegar a Estados Unidos y uno ahorita quisiera ir para allá —Venezuela—, pero qué hace uno sin plata, mejor se queda uno aquí y manda lo que se pueda para allá”, comenta.

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De acuerdo con lo que dio a conocer, en la frontera de Juárez y El Paso ya no existe tanta población venezolana, ya que muchos decidieron irse a otras partes de México o, en su caso, retornarse a su país, por lo cual la ayuda que se logre recabar sería de cada quien para su familia y conocidos.

Hasta el pasado lunes, en Juárez no se habían habilitado algún punto de acopio de ayuda para la población venezolana; sin embargo, los migrantes de ese país piden a sus compatriotas no perder la fe y seguir luchando ahora para salir adelante de esta tragedia que sucedió en ese país.

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“Que tengan fe en Dios. Todo va a pasar en algún momento. Mi mamá, mi abuela, mis sobrinos están allá. Mi mamá fue quien me mandó los videos, le mandé plata. Dicen que la gente se está muriendo asfixiados porque nadie los va a rescatar. Hay que tener fe y que llegue la ayuda para todos”, afirmó.

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